Arcade Fire trabaja en un álbum

En medio de una reflexión por su cumpleaños número 40, el cantante Win Butler, líder de la banda Arcade Fire, confió que están trabajando intensamente para crear nueva música.

En una carta escrita a mano publicada en sus redes sociales, Butler dijo que no ha dado por sentado el privilegio que ha tenido de pararse en un escenario a que lo escuchen y brindó unas palabras por su cumpleaños.

"Me encuentro reflexionando sobre mi último gran cumpleaños; cumplir 30 años. Estábamos en Austin completando las voces y los toques finales en The Suburbs. Intentar terminar un disco que era tan intensamente personal fue abrumador. Ni siquiera tenía la energía para celebrar, pero aún así fuimos a un pequeño lugar Tex Mex. Recuerdo estar sentado en la cabina de cuero falso, apenas podía hablar debido al agotamiento mental, mis verdaderos amigos repartidos por todo el mundo y sin ningún lugar a la vista, y pensando 'se siente muy bien estar aquí a los 30'. Estaba haciendo un trabajo desafiante, con increíbles compañeros de banda, haciendo música con la que me sentí inspirado y motivado a completar", contó.

De este modo se dio paso a informar que han estado escribiendo durante los últimos años y estaban dispuestos a grabar su material nuevo cuando las consecuencias y el confinamiento por el COVID-19 apareció.

"Habíamos explorado muchos temas líricos y musicales que parecían casi extrañamente relacionados con lo que está sucediendo ahora (en realidad tenemos una canción llamada Age of Anxiety escrita hace un año). No hace falta decir que la escritura se ha intensificado, y el trabajo está fluyendo. Es un desafío como siempre, y con el mismo propósito", aseguró.

Al mismo tiempo que el músico explicó que está invirtiendo su corazón, alma y tiempo en la grabación, no descartó realizar alguna presentación en línea ante el coronavirus.