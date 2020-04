Campeonato no fue de suerte: Osvaldo Martínez

El título que logró el América en el Clausura 2013 frente a Cruz Azul no fue cuestión de suerte, sino de capacidad y convencimiento de todos los jugadores, señaló el mediocampista paraguayo Osvaldo Martínez.

"Fue una noche histórica, hace unos días estuve viendo ese partido que fue inolvidable. Es increíble cómo pudimos ser campeones en ese partido, no creo que haya sido suerte, esa no cuenta, nosotros lo buscamos y sabíamos que no era imposible hacer dos goles en cinco minutos y lo hicimos porque nunca nos rendimos, y ahí está lo que el futbol siempre te da", dijo.

Manifestó que fue un momento que se puede calificar como heroico, ya que tras lograr el empate en el marcador global, fueron capaces de definir de manera correcta desde los "once pasos".

"Gracias a Dios llegamos a los penales contra Cruz Azul y fue una noche épica para todos los que fuimos protagonistas en ese partido y para todos los americanistas", declaró a Marca Claro.

Asimismo, reconoció la influencia que tuvo en él el técnico Miguel Herrera, quien le brindó la confianza para llevarlo primero al Atlante y después con el cuadro de Coapa.

"El 'Piojo' fue muy importante para mi carrera en el futbol mexicano. Él confió en mí para llevarme al Atlante porque yo tenía otros equipos en mente y al final creo que tomé la mejor decisión. Gracias a Dios me fue muy bien ahí y después me llevó al América, donde han sido los mejores momentos de mi carrera", sentenció.

Con 14 títulos en su palmarés como futbolista, el mediocampista dejó en claro que es un jugador que todavía tiene grandes deseos por lograr cosas importantes, ahora con el Puebla.

"Soy una persona que no se cansa de ganar, aún tengo hambre de ganar y por eso tomé este reto con Puebla", declaró.