Mantendrán libre tránsito en carreteras

El Gobierno de Durango no se adelantará de manera unilateral como lo están haciendo otras entidades del país, por lo que las carreteras estatales y federales se mantendrán libres de tránsito durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, señaló que hasta ahora no hay una norma y/o lineamiento para obstaculizar el ingreso a Durango de conductores provenientes de otros estados.

El funcionario aseguró que el Gobierno del Estado esperará las indicaciones que se están emitiendo a nivel nacional para acatarlas, tal y como sucedió con el acuerdo nacional por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

"No nos hemos querido nosotros adelantar de manera unilateral como lo han estado haciendo algunas otras entidades o algunos municipios donde prácticamente... tengo información de que la carretera que va de Monterrey a Saltillo fue bloqueada y no permitían que gente de Nuevo León pasara a Coahuila. Hay algunos aspectos que comentaban, como el hecho de que en la ciudad de Monclova también de alguna manera hubo un toque de queda para que no pasara ni saliera nadie", señaló.

Alanís Quiñones agregó que actualmente están atendiendo una indicación que hizo la Federación a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el sentido de que todas las carreteras estatales y federales, sobre todo las de cuota, serán libres de tránsito.

"Ahorita en el país no hay un lineamiento o una norma que obstaculice el libre tránsito", expresó.

Recientemente el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ofreció una disculpa pública al Gobierno y ciudadanos del estado de Nuevo León, ante el comentario de un policía estatal que, al negar el paso a un conductor en un retén, dijo: "nadie puede entrar de Monterrey, están bien infectados allá".

En un video circulado por redes sociales se escucha también: "así vengas por tu familia... No puedes entrar a Saltillo". Luego de esto, el conductor insiste, pero sin resultado alguno, pues se ve obligado a regresar.

Ante esto, el mandatario estatal dijo haber hablado con su homólogo del estado vecino, a quien pidió una disculpa por lo sucedido, reconociendo también el trabajo que está realizando. También mencionó haber hablado con los elementos que se encuentran en este filtro, solicitando que tengan mayor tacto y sensibilidad con los conductores quetransitan por dicho lugar.

30 DE ABRIL es la fecha límite para acatar las disposiciones nacionales con referencia al COVID-19.

