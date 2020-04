'La gente lucha por salvarle la vida a los contagiados'

Integrantes del personal médico y de enfermería de la Clínica No. 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón afirman ser víctimas de discriminación en diversos lugares de la región. Temen que la situación escale pronto en agresiones, tal como ha ocurrido en otros puntos del país.

Bajo la petición de estricto anonimato por temor a sufrir agresiones, los trabajadores del sector Salud señalaron a El Siglo de Torreón que desde hace semanas han comenzado a ser discriminados en tiendas de autoservicio e incluso en la vía pública, principalmente por trabajadores de los negocios y conductores de aplicaciones de transporte móvil.

Tal es el caso de "Paulina", quien se desempeña como auxiliar de enfermería y el pasado 7 de abril fue dejada a las afueras de una tienda en la zona Centro de Torreón, su intención era comprar alimentos previo al inicio de su jornada, pero en su lugar vivió una situación inesperada.

"Una de las empleadas estaba afuera tirando basura, cuando me vio que iba a entrar me dice que mejor me espere afuera, siendo que no había gente adentro y pues yo siempre tomo distancia social, apenas iba a empezar el turno y obviamente llevaba el uniforme...Me da mucho coraje porque me di cuenta que a los demás sí los dejó entrar, me parece que es clara discriminación".

Otro caso fue el de "Ernesto", quien desde hace cinco años se desempeña como enfermero en uno de los pisos de la clínica No. 16 del Seguro Social de Torreón, el pasado sábado 4 de marzo solicitó a su domicilio un servicio de transporte vía aplicación, pero al llegar el conductor simplemente evitó detenerse y canceló el viaje, el trabajador también llevaba su uniforme puesto y una mochila con diversos elementos de trabajo.

"Iba un poco tarde y pues obviamente me fui con el uniforme, yo sabía que en otros lados les estaban cancelando viajes a compañeros, pero ahora me tocó…Me voy también así para no agarrar el camión, para llegar lo más limpio posible al hospital, pero es triste la verdad, la gente no se pone a pensar que si ellos se enferman nosotros somos los que vamos a estar ahí".

"Ernesto" además lamenta que, aunado al hecho de que se ha comenzado a discriminar y agredir al personal de los hospitales, se han evitado acatar de parte de la población todas las disposiciones oficiales para evitar el coronavirus, lo que genera diariamente más contagios y muertes en todo el país, incluyendo la Comarca Lagunera.

Afirma que ante el panorama actual de contingencia sanitaria el personal de salud es el primer afectado en cuestión de contagios y fallecimientos, pero advirtió que la afectación será generalizada "muy pronto" si se sigue desestimando el impacto del virus.

"Es un sentimiento de coraje, porque dentro de los hospitales la gente lucha por salvarle la vida a los contagiados, por que todo esto salga adelante, pero afuera los ves corriendo con el perro, paseando con los niños, salen como si nada estuviera paseando… muy pronto esto se va a poner peor, pero va a ser culpa de la gente, me duele decirlo porque aquí vivo", lamenta el enfermero.

El pasado 3 de abril el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un oficio en todos los centros médicos del país. Dentro de sus puntos informativos al personal, se detalló una recomendación para que todos los trabajadores se cambien su ropa de trabajo por vestimenta civil antes de salir de los hospitales, precisamente para evitar situaciones de discriminación y agresión.

El documento con numeral 095695612A15/ fue emitido por la división federal del sistema hospitalario y está destinado a personal del IMSS Bienestar, direcciones de enfermería, además de las coordinaciones delegacionales de salud pública y atención médica; en el mismo también se precisaron algunos lineamientos para mejorar el trabajo del personal y evitar los mayores riesgos posibles del contagio, entre las medidas se encuentran:

"Evitar utilizar uñas postizas, mantener uñas cortas y sin esmalte; también evitar utilizar joyería; además de procurar no utilizar el uniforme de enfermería o quirúrgico fuera de las unidades de atención médica, a fin de evitar riesgos para la salud y por la seguridad del personal de enfermería".

Al menos entre el personal de la zona de Urgencias y de primeras atenciones de la Clínica No. 16 del IMSS en Torreón, no se han reportado hasta el martes por la tarde actos de agresión en la vía pública, aunque los trabajadores llaman a la ciudadanía a que eviten catalogar al personal médico y de enfermería como "portadores" del coronavirus, en su lugar piden acatar las medidas de prevención del contagio que han dictado las autoridades, principalmente el no salir de casa a menos de que sea necesario, además de mantener en todo momento la sana distancia, lavado constante de manos y llevar cubrebocas en todo momento.

"De parte del Seguro Social no hemos tenido orientación alguna para reaccionar ante las agresiones, pero sí estamos conscientes de que tenemos que denunciar… Pero aquí no se trata de que el personal médico o de enfermería tenga el virus, la realidad es que el virus lo tienen muchas personas y no se han dado cuenta, lo peligroso es que esas personas sean las mismas que salen a correr en su colonia, en sus parques, que van a fiestas familiares, luego resulta que nosotros somos los culpables, es muy indignante ver tanta resistencia e ignorancia de parte de la gente", reclamó "Ernesto".