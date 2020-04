De La Voz Azteca...¡A los hogares laguneros!

Directamente de La Voz Azteca llegará hasta los hogares de los laguneros, Valeria Cárdenas. La participante del reality show, en su edición 2019, se presentará hoy a las 6 de ta tarde en la página de Facebook de El Siglo de Torreón que cuenta con más de 350 mil seguidores.

Cárdenas, quien estuvo en el equipo de Ricardo Montaner, ofrecerá temas clásicos de rock pop y además tocará su sencillo inédito Oklahoma Kid. Cabe destacar que el tema lo compuso mientras veía la película Walk the Line que cuenta la vida de su ídolo, Johnny Cash.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Valeria comentó que se encuentra muy contenta de formar parte de esta iniciativa llamada #ElSigloEnTúCasa que busca llevar entretenimiento a los laguneros.

"Ante la difícil situación por la que estamos atravesando, qué mejor que darles música que, sin duda, es un aliciente para sobrellevar la cuarentena […] He preparado un repertorio de canciones clásicas de rock pop. Los espero este miércoles en la página de Facebook de El Siglo de Torreón", puntualizó.

Valeria manifestó que en estas últimas semanas se ha dedicado a preparar nuevas canciones. Espera sacar en unos meses un material discográfico que pueda difundir a nivel nacional.

La joven indicó que se encuentra muy agradecida con La Voz Azteca por la oportunidad que le brindó el año pasado, sin embargo, sabe que su carrera no depende de lo que logró realizar en el concurso.

"Siempre he pensado que una carrera exitosa depende de cómo te visualices y del esfuerzo que le pongas a las cosas. A lo mejor no llegué tan lejos en La Voz, pero aprendí lo que necesitaba. Estoy abierta a lo que la vida me tenga deparado".

Valeria reconoció que tras su trabajo en esa emisión, cada que canta en las calles o en restaurante la gente la reconoce y le dice palabras de aliento.

"Cuando salgo a las calles siempre hay alguien que se acerca y me pide una foto o me felicita. Está padre todo lo que ha pasado después de La Voz […] cuando haces arte 100 por ciento, la gente es la que juzga y consume tu trabajo. Me encanta que cuando salgo a la calle la gente reconoce lo que hago", puntualizó.