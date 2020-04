Utilizan contingencia sanitaria por COVID-19 para defraudar

Sitios fraudulentos en internet aprovechan la contingencia sanitaria por COVID-19 para robar información de los usuarios, prometen "diagnósticos" exprés de la enfermedad al contestar algún cuestionario o brindar datos "exclusivos" sobre cómo combatir el padecimiento.

David Anaya Solís, coordinador de redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el Gobierno de Durango, explicó que hay algunas modalidades donde se utiliza al coronavirus como un señuelo para estafar, al prometer al usuario que se le brindará más información sobre este fenómeno.

"Es importante que, ahorita que vamos a estar en casa, que vamos a estar enganchados en el internet, entender que en las redes sociales es muy fácil mentir y, si queremos averiguar más sobre esto que está ocurriendo tenemos que informarnos en las fuentes oficiales, tanto estatales como mundiales, hay muchos datos pero tenemos que evitar ser víctimas de desinformación o incluso de bromistas malintencionados", expresó.

Señaló que también se han detectado casos de gente que busca empleo y que los supuestos negocios les piden el pago de 400 pesos para un trámite dentro de la solicitud, pero se trata de un fraude, que recurren a perfiles falsos con la intención de estafar a las personas.

"El tema económico es un daño pero lo peor es el tema de los datos que se están entregando a personas desconocidas que, posteriormente, pueden hacer un mal uso de la información", expuso.

El coordinador de redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) explicó que, durante la emergencia sanitaria, una de las recomendaciones fundamentales de las autoridades de salud ha sido la de quedarse en casa, por lo que la gente pasa más tiempo navegando en internet.

Además, debido a que muchos de los negocios han tenido que cerrar temporalmente, el único servicio disponible es a domicilio y se ha incrementado la promoción en redes sociales, por lo que subirán también las compras electrónicas. En este sentido, señaló que es importante revisar siempre la dirección electrónica, pues cuando son suplantados pueden ser víctimas algún delito.

"Se recomienda utilizar las plataformas ya establecidas, las compañías grandes como Amazon o Mercado Libre, que incluso ya garantizan la compra, si el vendedor incumple su palabra, ellos garantizan tu dinero, entonces ya no tendrías este tipo de problemas", comentó.

Señaló que en las redes sociales es más complicado, pues la gente se anuncia por Facebook en grupos de compra-venta y ahí tiene que encontrarse con el vendedor en algún punto en específico, pero hay un riesgo de ser víctima de algún delito, por lo que se recomienda no acudir solo, avisar a los seres queridos dónde será el punto de reunión, así como la hora a la que se pretende regresar.

Pablo Velázquez Villarreal, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo que la principal recomendación en cuanto al uso de servicios electrónicos, ya sea al hacer una compra por internet o utilizar banca móvil para alguna transferencia, es cuidar mucho la información.

"Si vas a hacer una operación, no des tus datos personales, no des a nadie tus números de tu tarjeta, al reverso hay un código de seguridad que muchas veces también te lo piden y no deben pedírtelo, si vas a ingresar a un comercio por internet fíjate que la página sea segura, digita tú en el navegador la página, no acceses a través de links", comentó.

"No hagas caso a correos electrónicos que te piden confirmar datos o verificar algún depósito, tus claves o tu banca en línea, porque esos son los medios a través los cuales, los delincuentes buscan robar información y accesar a tus cuentas para realizar operaciones que no vas a reconocer", expresó.

Señaló que están a disposición de la ciudadanía los servicios de atención remota de la Condusef: el Portal de Queja Electrónica en www.condusef.gob.mx, su teléfono de atención en toda la República Mexicana, 55-53400- 999 y el correo electrónico [email protected]