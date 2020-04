Cocina un rib eye con risotto

El chef Alex García te muestra un platillo que puedes cocinar en casa.

El chef Alex García del restaurante Greta, trae hasta tu mesa un platillo delicioso. Se trata de un risotto con rib eye que podrás cocinar en la comodidad de tu hogar gracias a las siguientes instrucciones.

Arroz para risotto

Caldo, ya sea vegetal, de pollo o de res

Queso parmesano

Yerbas de olor (tomillo y mejorana)

Hongos (champiñón y cremini)

1 pieza de rib eye

Aceite de oliva

Mantequilla

Sal

Pimienta

Espárragos

Cebolla

Ajo

Vino blanco

El primer paso en este platillo consiste en limpiar los hongos, de los cuales tenemos dos tipos diferentes y cada uno lleva su propio proceso de limpieza. Hay que cortar todas las bases. Para el cremini necesitamos un papel y agua. Sumergimos el papel en el agua y solamente lo limpiamos, procurando que el hongo no absorba mucha humedad. Mientras que para los champiñones, estos en la base tienen una piel que podemos quitarles para retirar la tierra que portan.

A continuación siguen los espárragos, solamente les quitamos la base, la cual es muy fibrosa. Picamos y dejamos la punta entera. Cortamos los hongos en dos mitades para que queden en cuartos y la cebolla también la cortaremos finamente. Mientras que el ajo deberá ser machacado para que libere la alicina y arroje un aroma y un sabor más rico.

Respecto a la carne, procederemos a sazonarla con aceite de oliva, sal y pimienta, para mantener el sabor del corte. Por su grosor habrá que aplicarle bastante sal. El aceite permite que la sal y la pimienta se adhieran a la carne y la marinen.

Calentaremos un sartén a fuego alto por unos momentos, cuando éste se encuentre muy caliente lo bajaremos a fuego medio y meteremos la carne bañada con el aceite de oliva. Hay que sellarla muy bien para que los jugos se mantengan en su interior y así tener una costra de sabor muy profunda.

Moveremos la carne por todo el sartén para aprovechar el sabor del mismo y que no existan disparos de aceite; provocaremos un sellado uniforme. García recalca que es importante que al momento del sellado, el aceite no debe estar muy caliente para mantenerlo limpio y así no se queme ni la pimienta ni las especies que meteremos más adelante.

Bajaremos el fuego lo más posible para darle el término a la carne y dotarle sabor. Añadiremos yerbas de olor y tomillo, ajo y mantequilla. Le daremos un baño con la mezcla, para después meterlo al horno a 210 grados de 10 a 15 minutos para término al punto, o de 15 a 20 minutos para un término a tres cuartos.

Una vez horneado, dejaremos reposar el rib eye a temperatura ambiente de cinco a 10 minutos, para que los jugos se distribuyan por todo el corte.

En la cocción del risotto, en una sartén vaciaremos aceite de oliva, agregaremos los champiñones, los espárragos, cebolla y ajo. Añadiremos un puño de arroz por persona. Lo freímos y en todo momento hay que moverlo para que el arroz suelte su almidón. En este punto vaciaremos el caldo a elegir. Para darle el toque final al risotto añadiremos el queso. A continuación partiremos la carne para acompañar el risotto.