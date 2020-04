Por insulto racista es despedido piloto de la Nascar

El piloto de Nascar que había realizado un insulto racista en una competencia de egames, Kyle Larson, fue despedido por su escudería, apenas dos días después de realizar el insulto y un día más tarde de ser suspendido.

Así lo informó Chip Ganasi Racing, hasta entonces el equipo en el que corría Larson.

"Después de mucha consideración, Chip Ganassi Racing ha determinado que terminará su relación con el piloto Kyle Larson", dijo la escudería en un comunicado. "Como dijimos antes, los comentarios que hizo Kyle fueron ofensivos e inaceptables, especialmente dados los valores de nuestra organización. A medida que continuamos evaluando la situación con todas las partes relevantes, se hizo obvio que este era el único curso de acción apropiado. tomar".

Larson estaba compitiendo en un evento iRacing cuando parecía perder la comunicación en su auricular con su observador. Durante la verificación del micrófono, se escuchó a Larson decir el insulto. "¿No puedes oírme?" dijo en la transmisión en vivo. "Hola, negro".

Varios de los presentes se sorprendieron por el insulto de Larson y uno más lo reprendió por haber dicho el insulto racial. El piloto se disculpó el lunes en un video.

"Solo quiero decir que lo siento. Anoche [domingo] cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería decirse", expresó Larson en un video publicado en Twitter. "Y no hay excusa para eso. No me criaron de esa manera. Es algo horrible de decir".

Sin embargo, horas después la Nascar lo suspendió y este martes por la mañana Chip Ganassi lo despidió como miembro de su escudería.