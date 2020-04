Adriana Barraza persigue el sueño americano en Penny Dreadful

La actriz mexicana Adriana Barraza, estrenará próximamente la serie estadounidense Penny Dreadful, escrita por John Logan, en la que encarna a "María Vega", uno de los personajes principales de la nueva versión del programa televisivo, originalmente emitido entre el 2014 y 2016.

La primera actriz reveló los pormenores de su último trabajo, habló acerca de la trama de la serie televisiva y las características de su personaje, asimismo platicó sobre lo importante que fue participar en el proyecto para su carrera actoral, durante una entrevista con Notimex.

“Lo que más me llamó la atención cuando vi las primeras tres temporadas, es que, como todo lo que hace John Logan, que es un gran creador y ha sido guionista de muchas películas nominadas al Oscar, no nadamás tiene terror, más bien es una versión ontológica de cómo es el ser humano, frente a ese evento de terror y sus propios miedos, esa dimensión de los personajes fue lo que me atrajo de la serie”, declaró.

“Cuando leí el primer capituló, dije 'wow', me propusieron un personaje muy épico, la historia de 'Maria Vega' y sus hijos, que en esta serie es muy importante, es muy profunda y está llena de matices, no sólo como algo folclórico, como a veces aparecemos en las producciones norteamericanas, sino como seres humanos, inmersos en una sociedad, donde hay diferentes nacionalidades y muchas formas de pensar”, añadió la famosa.

Tras cuestionarle acerca de la importancia del proyecto en su carrera, dijo: “La serie anterior está considerada como una de las 10 mejores series de hace muchos años, además es creación de John Logan, entonces estar en una serie que tiene el cuidado suficiente para durar ocho meses haciendo 10 capítulos, una escena nos lleva ocho o 10 horas, además tiene una calidad de producción muy importante, en la red dice que costó 99 millones de dólares, pero no sólo es el dinero, eso no te da la garantía de que sea un producto bueno, pero lo es, con actores de gran trayectoria, eso es lo gratificante en esta serie”.

Barraza también habló sobre la trama del proyecto de televisión: “Está inmersa en una batalla entre la Santa Muerte de 1938, que es un ángel que te toma de la mano y te lleva junto a Dios cuando mueres, y su hermana, que es el mal encarnado, y yo creo que es atractivo para los mexicanos porque va a poder ver una serie con mexicanos como seres humanos con nuestros errores, bondades y costumbres”.

Al preguntarle acerca de los detalles de su personaje, respondió: “'María' es una mujer de esa época, muy luchona, se queda viuda muy joven y saca adelante a sus hijos, cuando había tanta discriminación, pero uno de sus hijos se vuelve el primer detective chicano del departamento de policía de Los Ángeles y 'María', que es una mujer muy brava, los defiende siempre y a veces también les pega regañadas para que aprendan a ir por el buen camino, pero los ama muchisimo”, cuenta.

“Tiene también un lado esotérico muy interesante, siempre los mexicanos tenemos en nuestra familia alguna historia de aparecidos o de ‘abran la puerta porque ya va a llegar su abuelito’, mi abuelita era así y 'María' tiene eso, tiene la posibilidad de comunicarse con un mundo sobrenatural, un mundo muy complejo, nada es fácil y ella tiene la capacidad de ver cosas que otros no ven”, agregó.

La mexicana también habló sobre su relación con el personaje: “Yo soy madre soltera y trabajo mucho para sacar adelante a mi hija, como 'María', además ella baila, es muy alegre y no tengo su carácter, pero la entiendo perfectamente en la parte fiera de defender a sus hijos y decir ‘está es la justicia y esta no’”, confesó.

“Yo soy la más mexicana de la producción, mis hijos son mexicoamericanos y están muy bien retratados, creo que la producción de John y de todo el equipo, está enfocada a tener mucha calidad, dirigida a los mexicanos para a hablar de nosotros mismos, porque cuando yo hablé con John, él estaba interesado en mostrar que las discriminaciones a los mexicanos, es la misma ahora, entonces es un espejo para ver qué está pasando en la administración de Trump y a los mexicanos les va a gustar porque trata de nosotros”, dijo para concluir.