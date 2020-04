Penarán agresiones contra personal de salud en Durango por COVID-19

La Secretaría de Salud en el Estado de Durango aseguró que se “castigará” a aquellas personas que cometan agresiones y discriminación en contra del personal médico y de enfermería durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

El titular de la dependencia, Sergio González Romero hizo un llamado enérgico a todos los sectores de la sociedad a colaborar y brindar todo el apoyo posible al personal médico y de salud, cuyo noble servicio es imprescindible.

“Su heroica labor, merece el respeto y el reconocimiento de todos los duranguenses, por lo que reprobaremos cualquier ataque o acto de discriminación cometido contra ellos, lo cual será penado por las autoridades”, expresó.

El funcionario dijo que algunos municipios están ofreciendo transporte público especial a las y los trabajadores del sector salud aunque expresó que lo más importante es concientizar a la población.

“Afortunadamente, en nuestro sector no hemos recibido una agresión directa, solamente un caso que a mí me platicaron de una enfermera que también le echaron el carro encima, no a otra enfermera de otra institución del sector salud. Eso no lo vamos a permitir, yo como cabeza de sector voy a estar muy al pendiente de seguir una agresión que haya en contra de nuestro sector y yo seré el primero en reclamar y exigir justicia”, indicó.

Mencionó que la intención es salvaguardar la integridad física del personal que lo único que hacen es dar su profesionalismo para proteger la salud de la sociedad durante esta emergencia sanitaria.

González Romero destacó que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado estarán atentos para evitar actos que atenten contra el personal de salud. “Cuidado con el que agreda a un personal de salud porque se actuará hasta las últimas consecuencias”, expuso.