¿Nahuel Guzmán dejará a los Tigres?

Nahuel Guzmán ha sido símbolo de Tigres en los últimos años, siendo uno de los porteros más ganadores en la historia del club.

A sus 34 años y tres de contrato que tiene con los felinos todo hace indicar que se retirará en la Sultana del Norte, pero no, la idea del "Patón" es regresar a Argentina para jugar en el club de sus amores, Newell's Old Boys.

En entrevista al canal "TNT Sports" argentino, el portero mencionó: "Me encantaría (ir a Newell's), la realidad es que es una situación muy personal. Mi esposa no quiere saber nada,hemos renovado tres años más acá (Tigres)".

Guzmán debutó en "La Lepra" en 2005, en 2007 se fue a Independiente Rivadavia para regresar en 2010 al club de Rosario. Desde el 2014 juega en México con los Tigres.

"Quizá sea un capricho, pero quiero cumplir los 100 partidos en Newell's; viví ahí mi infancia y adolescencia, además fui campeón, somos pocos los que tenemos ese privilegio. Se ve difícil, complicado, pero..".

--LES VALIÓ MADRES

Guzmán habló además sobre la Copa Libertadores del 2015, cuya final se perdió ante River Plate 3-0. El portero argentino dijo que el camino fue complicado por el nulo apoyo de la Liga MX pues "le valía madre" el torneo.

"Aquí la Copa Libertadores no importaba porque significa pérdida. Además la Liga no te apoyaba en calendarios, le valía madres... Llegabas el jueves de jugar en otro y el sábado ya tenías que estar en otro partido".

De aquel andar, recuerda: "Nosotros fuimos a Perú con 15 jugadores, no para perder, sino porque el sábado jugábamos el Clásico (ante Monterrey). Ganamos y eso ayudó a River a entrar a las finales y después hizo un gran torneo. En la final no hubo mucha diferencia más allá que nos ganaron 3-0. Además Lucas Alario se debió ir expulsado, en fin...".

"Patón" jugó en el Rojinegro del 2005 al 2007 y del 2010 al 2014, saliendo campeón de Primera División en el 2013. En el 2014 fichó con los felinos en donde se ha consagrado como futbolista, con cuatro títulos de Liga y tres Campeón de Campeones.

El arquero argentino y el plantel auriazul, así como el resto del de los clubes mexicanos, se encuentran en cuarentena y entrenando desde sus casas debido a la pandemia del Covid-19.

Por el momento, el guardameta está representando a su equipo en la eLiga MX mientras se reanuda el torneo local.