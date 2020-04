Todos como individuos únicos e irrepetibles tenemos necesidades diferentes, pero si bien tenemos algo en común que nos une es que hay cosas que universalmente nos funcionan.

Un ejemplo claro es como funciona el pensamiento positivo en cada uno de nosotros, tema que ya lo hemos venido trabajando, pero en esta ocasión también vamos a hablar de la importancia de la postura y cómo afecta nuestro estado de ánimo, salud y calidad de vida en general.

En el día 8 de Vibremospositivo nos acompañó el reconocido kinesiólogo Felipe Figueroa, desde nuestro país hermano Chile. Él es vicepresidente de la sociedad de kinesiólogia chilena, y nos compartió consejos y técnicas para mejorar nuestra postura. Comenzó recalcando la importancia del centro del cuerpo, el ombligo y el abdomen, donde tenemos la gran musculatura para nuestra postura.

¿Cómo activamos el centro de nuestro cuerpo y qué tiene que ver con la postura? Más que echar los hombros para atrás o levantar la barbilla, la postura proviene de un lugar mucho más profundo: la respiración. Ni te lo imaginabas, ¿cierto? En medida en que nosotros trabajemos la respiración y hagamos consciencia de nuestro cuerpo vamos a mejorar la posición de nuestra columna, relajar nuestra musculatura y automáticamente mejorar nuestra postura.

Felipe nos comentó que el estado de ansiedad hace que nuestra respiración sea más corta y, a nivel toráxico en vez de a nivel abdominal, hay menos disponibilidad de oxígeno, menos disponibilidad de renovación del aire lo cual resulta tóxico para el cuerpo. Bajo este tipo de respiración que genera el miedo y la ansiedad, no respondemos bien. No es que todo sea malo, el estrés es positivo cuando estamos en una situación de emergencia, pero no para un estilo de vida diario que puede afectar nuestra integridad, como intervenir con nuestras actividades cotidianas. Así que practica la meditación y trabaja mucho con tu respiración y verás como tu postura y tu mente va a cambiar.

También Felipe nos habló de la psicología positiva. Es un estudio que ocupa el método científico y con esto ha permitido desarrollar métodos para medir la felicidad, desde las hormonas en la sangre, los químicos que generamos en el cerebro, etcétera. Y nos menciono este interesante modelo de felicidad del autor Martin Celic, llamado PERMA, por las siglas de sus características, que es un complemento para desarrollar un estado de bienestar.

De acuerdo al modelo PERMA, estos son los elementos a destacar para lograr una sensación de bienestar en nuestra vida:

• Positive emotions (pensamientos positivos).Hacer todo lo que nos haga feliz, hacer el tiempo para disfrutar momentos de felicidad y agradecimiento.

• Engagement (compromiso). Hacer actividades que generen motivación. Por eso la importancia de hacer y dedicarnos a lo que nos guste y nos apasione.

• Relationships (relaciones personales). Es muy importante cómo nos desarrollamos dentro de nuestras relaciones sociales. Evita dedicar tiempo a las relaciones que no nos traen beneficio.

• Meaning (significado). Buscar un sentido, va ligado al altruismo ayudar a los demás.

• Acomplishment (logros). Se refiere a encontrar el éxito, y aquí hay que tener mucho cuidado, ya que los logros no son lo que los demás te digan, el éxito es totalmente personal.

Recuerda que estamos todos los días por Facebook live a las 10 AM (hora de México) en Vibremospositivo y Squadra Consulting transmietiendo en vivo con invitados para compartir este gran espacio con la comunidad. En Instagram nos puedes seguir como jorge_lpz y vibremos_positivo2020

¡Venga! ¡A seguir transformando el mundo! Contáctame [email protected]