Tunden a Eugenio Derbez por compartir fake news

La polémica por la supuesta falta de insumos en una Clínica del Seguro Social, desató una guerra de acusaciones entre el comediante Eugenio Derbez y la dependencia federal de salud

A través de un video, el también productor de Hollywood hizo un llamado de ayuda para el IMSS en Tijuana, esto después de recibir información de "un amigo que es médico que trabaja en una de las clínicas", información que posteriormente fue negada por la directora de la institución.

"Amanecí hoy con una llamada de un amigo que es médico que trabaja en una de las clínicas del IMSS en Tijuana, me hizo un llamado desesperado, él acaba de publicar una carta en Facebook y yo lo quiero ayudar", comienza el primer video que el también actor difundió en redes sociales.

El mensaje que Derbez atribuyó al médico Faustino Ruvalcaba, asegura que, en dicha entidad, no se cuenta con el equipo y material para protegerse, toda vez que varios hospitales han sido destinados como clínicas de concentración COVID-19. Cabe destacar que el mensaje tuvo efecto viral en aplicaciones de mensajería instantánea, así como en redes sociales, además de que existe un audio que replica la información. Se desconoce el origen de dicha la información.

Tras varias horas en que el mensaje fuera replicado en redes sociales, la titular del Órgano de Operación Administrariva Desconcentrada del IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, Desiree Sagarnaga Durante, utilizó sus redes sociales para negar los señalamientos del comediante.

"Hola, señor Derbez. Tengo un mensaje para usted: su información es falsa. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje, me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que lo necesitan. Le agradezco el interés, pero debe saber en primer lugar que en el instituto no labora actualmente, ningún doctor con el nombre que usted refiere; en segundo, decirle que, en todas las unidades del instituto en Baja California, se cuentan con los insumos de protección personal necesarios para esta contingencia", aseguró Sagarnaga en un video.

La titular también invitó al protagonista de La Familia P. Luche a hacer una visita para mostrarle el equipo de protección del personal, así como presentarle al cuerpo de la actual administración del nosocomio, así como también exhortó a los líderes de opinión a verificar la información que difunden.

Tras la aclaración por parte de Sagarnaga Durante, en redes sociales criticaron a Eugenio Derbez y lo tacharon de mentiroso, por lo cual el comediante difundió un nuevo video, en el que asegura que su información es real

"Son las 2:30 de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores allá en la clínica, y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad, si hay órdenes de que digan lo contrario, ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír, no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie.

"Lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar, pero que digan que estoy mintiendo, se me hace muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo, que en tratar salvar una vida. Es todo, no quiero hablar más del tema", finalizó Eugenio.

Por la mañana de este lunes el médico Faustino Ruvalcaba negó que el escrito en la se vio comprometida la credibilidad de Derbez, sea de su autoría.

"Efectivamente (no tenemos insumos suficientes), el problema es que se agotaron los insumos, no es que no se quieran comprar, ya gente nos quiere ayudar y están amarrados de las manos", señaló Ruvalcaba.