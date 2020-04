Capacitarán a maestros para dar clases en línea

De manera gratuita y a fin de contribuir con el sector educativo, los coachs del equipo de robótica FIRST del Colegio Americano de Torreón lanzaron la convocatoria "Enseñando desde casa", dirigida a los profesores de cualquier nivel educativo que deseen aprender sobre las herramientas tecnológicas para brindar clases en línea.

El coach Carlos Ramírez, quien además es el coordinador del área de tecnología de este colegio, comentó que la semana pasada se capacitó a los primeros 29 profesores, a quienes se les enseñó sobre el manejo de las diferentes plataformas mediante las cuales pueden dar clases a sus alumnos utilizando únicamente una computadora o celular y el internet.

"Estos 29 profesores fueron los primeros que atendieron nuestra convocatoria, y durante una semana estuvimos en contacto con ellos vía remota, mostrándoles las diferentes herramientas que existen para que en este tiempo de contingencia sanitaria puedan estar en contacto con sus alumnos para continuar con su plan de trabajo", detalló.

Dijo que lo que se trata de hacer es que los alumnos no pierdan sus clases, y para ello existen aplicaciones que los maestros pueden usar, "tal vez muchos de ellos no las utilizan debido a que creen que es muy difícil el manejarlas, pero no es así, estas plataformas digitales están hechas para facilitar las cosas, nos permite gestionar lo que sucede en el aula en línea y de manera colaborativa", dijo.

Asimismo, indicó que se les muestran herramientas mediante las cuales pueden dejar grabada su clase y enviarles la liga a sus alumnos, junto con las hojas de trabajo.

Finalmente dijo que se está abriendo un bloque más para la enseñanza de dichas herramientas, por lo que los profesores que estén interesados pueden ingresar a la página de Facebook: TCATs 5526 o al correo [email protected], en donde pueden inscribirse.