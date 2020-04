Lana del Rey revela título de audiolibro de poesía

La cantante Lana del Rey dejó ver en redes sociales el título de su próximo audiolibro de poesía, cuyo estreno se ha retrasado pues iba a lanzarse en febrero.

Aunque aún no está confirmada la nueva fecha de lanzamiento, de acuerdo con los medios Consequence of Sound y Stereogum, el próximo proyecto de la cantautora es Violet Bent Backwards Over the Grass, mismo que será acompañado por la música del compositor Jack Antonoff.

Del Rey había dado la información en sus cuentas oficiales; sin embargo, la publicación fue borrada, no obstante la intérprete publicó en febrero algunos adelantos poéticos como una libreta con manuscritos y una fotografía acompañada de unos versos.