Región, sin agresiones al personal médico

El gobierno de Coahuila informó que en el estado no se han presentado actos de rapiña ni agresiones a médicos como ha sucedido en otras partes del país durante la actual contingencia por el COVID-19.

Agregó que aunque el orden no se ha alterado en el periodo de cuarentena, se ha reforzado la vigilancia en las diferentes regiones del estado en coordinación con autoridades federales y municipales.

En cuanto a la seguridad del personal médico, señaló que tampoco se han presentado agresiones en los hospitales, incluso destacó que la gente lleva 'regalos' a los trabajadores de la salud.

"Aquí en Coahuila no he visto discriminación con los médicos, creo que la sociedad ha sido muy solidaria con ellos, a tal grado que los mismos médicos nos han pedido que no vayan a dejarles cosas al hospital porque eso representa también un riesgo de contagio", subrayó el gobernador de la entidad, Miguel Riquelme.

Precisó que la principal afectación de personal médico y enfermería en el estado es el brote de COVID-19 en el Hospital General de Zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova.

Aseguró que la capacidad de salud del estado aún es suficiente para cubrir las necesidades indispensables de la población y adelantó que esta semana se entregará un hospital móvil, el cual sería administrado por personal del Ejército Mexicano.

Negocios en Coahuila que no acataron las restricciones sanitarias derivadas de la contingencia del COVID-19, fueron clausurados durante el pasado fin de semana en municipios como Monclova y Piedras Negras.

Una sucursal de una cadena de tiendas de suplementos alimenticios, ubicada en Piedras Negras, fue cerrada y se colocaron sellos de suspensión por parte del gobierno municipal, al no respetar las medidas establecidas para el periodo especial de cuarentena.

En tanto, en Monclova fue cerrado un establecimiento de venta de alimentos donde se registraron aglomeraciones de clientes en las últimas horas.

"Pedimos de forma enérgica a todos los supermercados, comercios y bancos que tomen las medidas preventivas, de no hacerlo así, vamos a actuar conforme a la ley, si es necesario, todos esos supermercados y bancos que no acaten las medias de prevención, serán multados o cerrados".