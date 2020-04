Laguneros abarrotan los bancos pese a recomendaciones por COVID-19

Tras los Días Santos, los bancos lucieron abarrotados este lunes. Aunque en el interior se permitía el acceso únicamente para una decena de personas, en el exterior se aglomeraban los usuarios sin respeto de la sana distancia, algunos ni siquiera portaban cubrebocas y otros incluso eran acompañados por menores de edad.

Desde antes de que abrieran las instituciones bancarias ya se observaba gente en el exterior formando filas para ingresar. En la puerta de algunos bancos, el personal ofrecía gel antibacterial para las manos, pero afuera se formaban los usuarios uno tras otro con una distancia menor a los 1.5 metros recomendados por las autoridades de salud ante la emergencia sanitaria por COVID-19 por la que atraviesa el país.

"Vine a hacer un depósito, ya me dijeron que se puede hacer en las tiendas pero me cobran comisión", comentó Perla Rocha, comerciante que llevaba cerca de 30 minutos esperando en la fila, "dicen mis hijos que se puede hacer por internet pero no me da confianza".

En el Citibanamex de Valdez Carrillo, la fila llegaba hasta la Plaza de Armas y la mayoría de la gente iba acompañada, a pesar de que otra de las recomendaciones es que acuda un solo miembro de la familia para reducir las aglomeraciones. Aunque algunos llevaban cubrebocas, otros no lo portaban adecuadamente o no llevaban. Lo mismo se observó en el BBVA en el poniente de la Juárez, donde la fila de los usuarios amontonados doblaba la esquina en la Zaragoza.

"Me pagaron con cheque y vine a cobrarlo, yo qué más quisiera no estar aquí formado", comentó Raúl Reyes, quien es carpintero.

En el marco de la contingencia, los bancos han insistido a los usuarios en realizar sus operaciones mediante las páginas oficiales de internet de cada institución o en las aplicaciones móviles, donde se han incrementado servicios en las últimas semanas, por lo que se puede consultar el estado de cuenta, pagar las tarjetas de crédito, incluso aunque no sean del mismo banco, también se pueden hacer depósitos a otras cuentas, pago de servicios, etcétera, además de que existe una gran variedad de comercios aliados donde se reciben los pagos.

Desde mediados de marzo, las instituciones bancarias operan con el personal mínimo requerido y no permiten la concentración de personas, por lo que el acceso a las sucursales es restringido, como parte de las medidas para evitar el contagio, sin embargo, la aglomeración se forma en las filas del exterior.

La Secretaría de Salud del Gobierno federal ha pedido a la población quedarse en casa siempre que pueda, mantenerla limpia y desinfectar las superficies y las cosas que más se tocan.

Una recomendación fundamental es mantener siempre una sana distancia con las otras personas, lo que se refiere al espacio que se tiene alrededor del cuerpo cuando se extienden los brazos.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, los cubrebocas protegen de las pequeñas gotas de saliva que las demás personas expulsan al hablar, pero como no cubren los ojos, el virus puede entrar por ahí también.

Todas las personas pueden tener el virus, pasarlo a alguien más y enfermarse. Las gotas de saliva de las personas que tienen el virus pueden quedarse por algún tiempo en la ropa, los objetos de uso común y lugares que mucha gente toca. Por eso es necesario desinfectar constantemente manijas, barandales, mesas, apagadores de luz, etcétera.