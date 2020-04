Xavi 'aprueba' contratación de Lautaro y de Neymar

El técnico español del Al-Sadd, Xavi Hernández, considera que tanto el argentino Lautaro Martínez, como el brasileño Neymar, serían incorporaciones que contribuirían mucho en el Barcelona.

"Lautaro me gusta, ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios, hace bien el Barça al interesarse. ¿Neymar?, ¿Por qué no? Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona", comentó.

Respecto de cómo vive la situación del COVID-19 en Catar, el ahora entrenador asegura que todo está más controlado en Medio Oriente; no obstante, sigue las medidas de confinamiento necesarias.

"Estamos en Doha y aquí está todo más controlado, hay pocas muertes, estamos confinados, pero no es tan a lo bestia como en España. Han cerrado todo, el futbol está parado y se entrena en casa", sentenció.

El ex futbolista argentino Mario Kempes aseguró que Lautaro Martínez lleva tiempo demostrando ser un gran delantero y, si hay interés, debe ir al Barcelona, ya que "hay trenes que sólo pasan una vez en la vida."

El campeón de mundo en 1978 consideró que sería "fantástico" para el "Toro" jugar en el mismo equipo que Lionel Messi, con quien ya compartió vestuario durante algunas convocatorias con la selección albiceleste.

"Jugar con Messi sería fantástico para él (Lautaro). Si se queda en el Inter, podría ser una buena oportunidad para seguir ganando experiencia, pero si quiere irse al Barcelona y el Inter está de acuerdo en venderlo por una buena cantidad, podría ser", añadió.