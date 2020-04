Paolo Medina y 'Nico' Benedetti las decepciones de la eLiga MX

Al concluir la primera jornada de la eLiga MX, dos futbolistas no reflejaron el talento que suelen presumir en las canchas de verdad y se fueron sin hacerle ni un rasguño al rival.

Nicolás Benedetti, el primero en irse en ceros en esta fecha. El colombiano poco pudo hacer para evitar que el Puebla -bajo el control de Santiago Ormeño- le diera un baile de 3-0 al América.

La decepción por Nico fue evidente por parte de los fanáticos azulcrema, en el tema estrictamente de los videojuegos, aunque también aparecieron mensajes de ánimo para el volante que se recupera de una cirugía en la rodilla.

Aunque Benedetti no le hizo honor a su mote del "poeta" en la eLiga MX, el cafetero no estuvo solo en esta tanda de jugadores que no consiguieron sacudir las redes, porque Paolo Medina , de Monarcas Morelia, se llevó un tropiezo más doloroso frente al Toluca de Felipe Pardo (0-4).