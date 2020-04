Estiman que 63% de las empresas prevén recortar personal por COVID-19

Seis de cada 10 empresas consultadas (63%) prevén realizar una disminución de su plantilla laboral, esto como una medida para reducir sus costos en medio de la emergencia sanitaria, de acuerdo con los resultados de la encuesta "Navegando en tiempos de Crisis ante el COVID-19", elaborada por Mercer, consultora en capital humano e inversiones.

"Este es un tema muy relevante ya que las compañías deberán por un lado soportar un análisis detallado desde el punto de vista financiero, pero más importante definir quiénes son aquellas personas que tienen las competencias necesarias que los ayudarán a retomar el rumbo post-crisis, así como a adaptar los modelos de negocio a la nueva realidad", destacó Gerardo García Rojas, director de servicios de información de la firma.

El ejercicio realizado entre 290 empresas en 24 estados, con una representación de 997 mil 448 empleados (35% operativos y 65% administrativos), revela que el 80% de los participantes ha experimentado una baja en sus ventas o producción desde marzo derivado del ajuste de mercado a efecto del coronavirus, de las cuales: un 48% refiere entre un 10% a un 30% de decremento.

Entre los hallazgos de la encuesta, destaca que el 43% de las organizaciones contaban con un plan de contingencia para este tipo de situaciones, 37% lo tiene en desarrollo y el 20% no lo tiene. Sin embargo, el 52% refiere estar muy consternada dada la situación actual, el 42% algo consternada y solo 2% afirma que nada.

Desde el punto de vista financiero, a partir de los eventos económicos sociales (Covid-19, petróleo, dólar), 66% de las empresas refieren que modificarán a la baja el presupuesto anual, 30% alcanzará el presupuesto establecido y solo 5% superará el presupuesto.

Asimismo, un 56% de los corporativos pronostica que su operación volverá a la normalidad dentro de 3 a 6 meses, 21% menos de tres meses; 12% comentó que un año y 6% más de un año; sin embargo, si la pandemia y las medidas de aislamiento continuaran más de 3 meses, 58% de los participantes consideran no estar listos para afrontar dicho escenario.

Medidas operativas

De las empresas que han tenido repercusiones en sus operaciones actuales, el 40% de ellas manifestó presentar un impacto alto debido a que la mayoría de sus empleados necesita trabajar en el sitio, 38% tiene un impacto moderado ya que solo algunos requieren estar en sitio, mientras que un 19% señaló un impacto mínimo ya que la mayoría puede trabajar de manera remota. El 3% restante tiene un impacto total debido a que se ha visto obligado a cerrar operaciones.

Ante el manejo de crisis, 55% de las corporaciones considera estar lista y 58% afirma contar con un plan de continuidad. El 51% considera no tener capacitado a su personal para el manejo de crisis similares a la que se está viviendo y 58% asevera contar con canales de comunicación alternos en caso de emergencia.

Al preguntarles sobre el compromiso de los empleados, 83% de las compañías considera que sus colaboradores cuentan con las herramientas necesarias para ejecutar sus funciones desde casa y un 73% sostiene que todos sus empleados tienen el equipo necesario incluyendo una Red Privada Virtual (VPN) para trabajo remoto. Con un 89%, la mayoría cree estar teniendo comunicación continua con sus colaboradores sobre las acciones que está tomando la compañía para enfrentar la situación.

Gerardo García Rojas, comentó: "El 35% de las empresas indica que no sabe cuál es el sentir de los empleados ante la situación actual, aquellas empresas que no escuchen activamente a sus empleados, pagarán la factura en el corto plazo y con activamente me refiero a tratar de tomar acciones sencillas y concretas para mejorar las condiciones bajo las cuales trabajan en casa; es decir, la gran mayoría de los empleados que tienen la fortuna de trabajar remoto, no tienen las condiciones en sus hogares para montar un espacio adecuado para trabajar, desde una silla confortable, un escritorio o incluso una conexión adecuada".