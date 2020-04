Actriz de Disney sorprende tras revelación en Tik Tok

Pese a que Disney aún se mantiene reacio a mostrar personajes LGBTTTIQ en sus producciones, sus estrellas ya no ocultan su orientación sexual, tal es el reciente caso de Auli'i Cravalho, quien es conocida por prestar voz a la protagonista de la película Moana: Un Mar de Aventuras.

Fue a través de un video en Tik Tok, que la joven de 19 años reveló al mundo que es bisexual, sumándose así a la lista de actrices que han salido del closet, como Miley Cyrus, Demi Lovato y Bella Thorne.

Sin embargo, la intérprete nacida en Hawaii decidió hacer el anuncio de una forma peculiar; a través de la canción de Eminem These Kinda Nights, con la cual aparece moviendo los labios al ritmo del tema diciendo “No, soy bi” en referencia a su orientación sexual.

Ante la duda que se había creado por el clip, una fan le preguntó directamente si le gustaban las mujeres, a lo que Cravalho la remitió a su video de Tik Tok para contestarle.

AULI'I CRAVALHO IS BI wlw truly don't know how to losepic.twitter.com/qD3hG1M4M6 — val(@sapphicxrey) April 8, 2020

Por lo que la artista ha recibido cientos de mensajes de apoyo y admiración por parte de usuarios de Internet por atreverse a hablar abiertamente de su bisexualidad.

“Eres inspiración”, “La forma en que lo has hecho es icónica” o “Estamos tan felices de tenerte como una de nosotras”, son solo algunos de los comentarios que se lee.

En 2016, Auli’i Cravalho fue la elegida por Walt Disney Studios para dar voz a su nueva princesa, “Moana”, cuando tenía apenas 15 años de edad, además de ser la encargada de interpretar el tema principal de la cinta How Far I'll Go, lo que le ganó reconocimiento internacional.