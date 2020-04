Estrenos de Guardianes de la Galaxia y Suicide Squad no se posponen

De esta forma, el también guionista aseguró que dos de sus películas más esperadas, Suicide Squad y Guardianes de la Galaxia 3, mantendrán la fecha de estreno establecida antes de la pandemia.

"En este momento no hay razón para que la fecha de lanzamiento de #TheSuicideSquad se mueva. Estamos dentro o antes de lo previsto", expresó del filme que se espera llegue a las salas el 6 de agosto de 2021.

Instantes después agregó algunos detalles de la producción. "Fuimos extremadamente afortunados de terminar el rodaje y configurar la edición desde nuestros hogares (debido a un equipo de posproducción y estudio con previsión) antes de la cuarentena", dijo.

