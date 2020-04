Alerta Condusef sobre fraudes en préstamos y supuestos apoyos de bancos

Alerta Condusef sobre ofertas de préstamos exprés y falsas ofertas de llamadas telefónicas que realizan delincuentes para supuestamente promover el diferimiento de pagos en créditos, pero lo que buscan es robar información para cometer un fraude.

Pablo Velásquez, titular de la Unidad de Protección a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Coahuila, explicó que se han detectado empresas que ofrecen créditos exprés con demasiadas facilidades, sin consulta de Buró de Crédito, sin comprobantes de ingresos, para supuestamente obtener préstamos que van de los 2 mil a 5 millones de pesos, ya sea en volantes, llamadas telefónicas, anuncios en redes sociales, en internet o en medios impresos.

"Lo que buscan es contactar a las personas para hacerles creer que les van a entregar cierta cantidad, pero a cambio piden un 6 a 10 por ciento del préstamo como supuesta garantía, antes de otorgar el crédito, pero hay que alertar a la población porque estas empresas sólo buscan engañarles y, una vez que se entrega la garantía o la cantidad inicial, desaparecen y ya no es posible localizarlos", expuso.

Indicó que también se ha detectado llamadas donde se hace creer que es de parte del banco y que son los beneficios anunciados por la contingencia sanitaria por COVID-19, pero se debe tener cuidado porque las instituciones no están llamando a la gente y esto es únicamente un fraude para quitar información al usuario.

En este sentido, se recomienda atender sólo las llamadas de bancos a los que previamente haya pedido información para solicitar algún tipo de apoyo para su crédito de acuerdo al programa establecido. Debe estar prevenido para que no le sorprendan con llamadas diciéndole que el banco le calificó o eligió para diferir el pago de su crédito por 4 o hasta 6 meses, para lo cual le solicitan sus números de tarjeta, sus claves u otros números confidenciales, puede ser un fraude o vishing.

Para acceder a los apoyos establecidos con motivo de la contingencia sanitaria, primero debe comunicarse con su banco, preguntar si cumple con los requisitos y condiciones para ser sujeto de apoyo, para lo cual le darán un número o folio de identificación de su asunto, en tanto se analiza el caso. De esta forma, contestarle a su banco solo si primero le menciona tu número o folio de asunto.

Velásquez pidió no dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas; en caso de requerir financiamiento, cerciorarse de la identidad y registro de la institución ante la Condusef. Es mucho más seguro acudir con Instituciones Financieras debidamente autorizadas. No entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, si no ha contactado primero al banco.