Pitbull donará ganancias de nueva canción para combatir COVID-19

El músico y productor estadounidense Pitbull lanzó este lunes una nueva canción llamada I Believe that We Will Win (World Anthem)", cuyas ganancias serán donadas a la lucha contra la propagación del COVID-19.

"Vamos a mostrarle al mundo lo poderoso que es cuando nos unimos para luchar por una causa", escribió. La canción cuenta en su letra con un mensaje esperanzador sobre el COVID-19 y asegura que al final de todas las dificultades se vencerá la pandemia, al mismo tiempo que busca dejar el miedo de lado, ya que se propaga al igual que el propio virus. Por medio de sus redes sociales, Pitbull había pedido en días anteriores que sus seguidores le mandaran un video para unirse al tema que hará sus donaciones a organizaciones benéficas. "Vamos a mostrarle al mundo lo poderoso que es cuando nos unimos para luchar por una causa: eso se llama vida", dijo. “Creemos que podemos vencer. Estamos llamando a todos los estudiantes, trabajadores médicos, deportistas, padres, abuelos, de todas partes del mundo para que formen parte del himno en el video de Pitbull", agregó. Ver esta publicación en Instagram Be safe. BelieveAnthem2020.com (Link in Bio) Una publicación compartida por Pitbull (@pitbull) el 4 de Abr de 2020 a las 4:41 PDT