LA VOZ DEL DIHABLO

Mala hierba nunca muere y “el Príncipe de las Tinieblas” lo confirma. Es 2020 y Ozzy sigue sacando discos.

En tiempos de pandemia, Ozzy Osbourne edita su duodécimo álbum como solista (“solista”, porque la verdad es que se acompaña de grandes músicos: Duff McKagan, Chad Smith y Slash, por mencionar a los más famosos).

Ordinary Man, nombre del disco, comienza con una canción cortita, de 3 minutos y cuarenta y tantos segundos, Straight to Hell, digna para arrancar el viaje cósmico, movida. Muy pronto llega algo melodioso en el intro de All my Life, luego Goodbye, muy al estilo del Ozzmosis, de hace 25 años; aquí, los músicos se dan vuelo en composición y ejecución.

El cuarto corte, la canción que da título al disco, podría pasar como un bodrio, al menos a eso me sonó cuando la escuché antes de tener el disco completo. Lo más significativo es el dueto que hace con Sir Elton John. Ponerla en el cuarto lugar hace que pueda “esconderse” un poco; no es que sea mala canción, solo que le escurre demasiada miel.

Lo bueno viene después, con Under the Graveyard, que también empieza muy bajita pero al menos las distorsiones regresan. La voz de Ozzy, impecable; canta feo, como siempre, así nos gusta. En las guitarras aparece Andrew Watt, quien normalmente había trabajado con artistas más “pop”.

La segunda mitad comienza con Eat Me, en la misma tónica, y Today is the End, que tampoco desentona; la atmósfera “sabbathiana” está presente. Scary Little Green Men, Holy for Tonight y It’s a Raid completan el álbum, esta última tiene un dueto con el rapero Post Malone. Para terminar, se incluye un ‘bonus track’: Take What You Want, al lado de Malone y Travis Scott.

El disco ronda los 50 minutos, un poco menos, y me parece que más que esperar una joya, debemos rescatar que a sus 71 años de edad, el hombre aún tenga ánimos para seguir haciendo música. Puede ser eso o el gusto por los billetes de Sharon, dicen. Como sea, se aplaude la actitud y se disfruta el producto final.

No será su mejor trabajo, pero en época de pandemia, cae bien escuchar algo que suene auténtico. Y me parece que ese es Ozzy Osbourne, el hombre de Aston, Birmingham, que vino al mundo solo para cambiarlo, comerse un murciélago y no morir en el intento. ¿Hombre ordinario? ¿Ozzy? Todo menos eso.

