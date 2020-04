Bajas ventas obligan a empresa a innovar

Para una empresa distribuidora de pescados y mariscos a los restaurantes de la Ciudad de México, cuyas ventas se desplomaron casi en 90 por ciento debido a las restricciones para evitar los contagios de COVID-19, la lección más importante que deja la pandemia hasta el momento es reinventarse.

Antonio Castellanos, director de operaciones de El Arrecife, Pescados y Mariscos, expuso que luego del cierre de los restaurantes y la caída estrepitosa de las ventas "nos reinventamos, regresamos a los orígenes, porque yo creo que la mayoría empieza así, tocando de puerta en puerta, ofreciendo servicio a domicilio".

"Me queda muy claro que todas las empresas se tienen que reinventar, porque no puedes despedir a tu gente; y ese es el mensaje para todas las empresas".

Expuso que al interior de la empresa la idea fue unir fuerzas, "pidiendo que todos colaboremos para salir adelante y para pagar sueldos. No esperamos un crecimiento, sabemos que vamos a perder, pero perder lo menos".

El directivo reconoció que lo más valioso que tienen en su empresa es la mano de obra. "No se puede recortar a la gente y luego reiniciar, ya que lo más importante que se tiene es la mano de obra".

Castellanos comentó que en La Nueva Viga la demanda ha caído entre 30 y 40 por ciento por la contingencia, sin embargo, en los llamados Días Santos la gente de nuevo abarrotó el lugar, sin respetar las restricciones sanitarias, y los precios al menudeo volvieron a subir entre 30 y 80 por ciento.

Explicó que los precios por lo general tienen alzas muy relevantes en estas fechas, y eso no ha cambiado,"los precios se vuelven a ir hacia arriba y la gente compra.

"Nosotros en la empresa donde trabajo no hacemos venta de mostrador, pero sí te puedo asegurar que los incrementos en los productos frescos siguen ocurriendo igual que en anteriores años. Los productos que suben más de precio son el robalo, huachinango y camarones en todas sus tallas, con incrementos hasta en 30 por ciento, lo cual sí es escandaloso".

Refirió que en el caso de la mojarra se puede conseguir al mayoreo en 20 o 30 pesos el kilo y a la venta al público en mostrador se puede subir a 70 u 80 pesos.

El directivo refirió que se ha incrementado la afluencia de gente en La Nueva Viga por los puestos ambulantes, ya que Semana Santa es la temporada más alta de ventas.

"La gente no está respetando la sana distancia, precisamente en el mercado de La Viga tampoco, deberían de tener una regulación de acceso, en eso estoy bien consciente, de hecho toda mi gente en estas fechas de los Días Santos no acude a La Viga, no quiero un contagio aquí, en manejo de alimentos".

Argumentó que una vez que pase la temporada de consumo por Semana Santa verán en realidad cómo se comporta el mercado, y a lo cual lo único que los anima es reinvertarse.

Además, concluyó, "no me gusta polemizar, pero el discurso del Gobierno es muy desalentador, porque parece que no le importa la suerte de los empleados, porque no saben realmente el esfuerzo que las empresas están generando para sostenerlos, llegamos a escuchar que muchas empresas dieron de baja a su gente".