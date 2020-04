Matamorenses siguen sin acatar medidas preventivas

Se incrementan los casos de COVID-19 en Matamoros y la gente todavía no acaba de entender, pues las filas en los bancos siguen sin la sana distancia y la gente se congrega en el mercado y las tiendas, declaró Horacio Padilla Valles, médico del Hospital General de esta ciudad.

Para el médico, quien tiene varios años en Matamoros, donde tiene un consultorio e incluso ha sido director de Salud Municipal, el problema reside en que las autoridades municipales aún no están haciendo su trabajo como debe ser, con energía para que la gente no salga de sus casas si no tiene qué hacer en la calle.

En otras ciudades, advirtió, ya las autoridades, con ayuda de las corporaciones policiales, están exhortando a la gente para que se guarde en su casa y no salga si no es necesario hacerlo, pero aquí no funciona ni el perifoneo que hacen en ocasiones por las calles, invitando a la gente a que no salga.

"El doctor Piña, alcalde de Matamoros, solo vino para tomarse la foto cuando estuvieron aquí sanitizando el hospital. ¡Primero que ponga orden en el municipio!", declaró Padilla Valles, entrevistado ayer en el Hospital General.

Consideró que no obstante la profesión del presidente municipal (médico), no ha estado a la altura de las circunstancias y el problema sigue latente y los casos van en aumento.

"Sigo sin ver una verdadera actitud de las autoridades municipales, pues la gente anda como si nada pasara en el Centro de la ciudad, haciendo filas en bancos y puestos de comida sin la distancia adecuada y que todo mundo conocemos", añadió.

En un recorrido que realizó El Siglo de Torreón ayer domingo por algunas calles del Centro de la ciudad, se pudo observar que la mayoría no atiende las sugerencias que en forma reiterada y por los distintos medios de comunicación, hacen las autoridades de Salud.

Sobre el aumento de los casos, Padilla Valles mencionó que a él como médico no le ha tocado todavía atender a ninguno.

El doctor Padilla Valles labora en la guardia de los sábados y domingos en dicho nosocomio, pero dijo desconocer si alguno de los casos de COVID-19 de Matamoros los trataron en ese nosocomio.

"Lo que sí tenemos mucho aquí son padecimientos de diabetes, hipertensión, dislipidemia (colesterol y triglicéridos altos) y ese es otro problema también", puntualizó el médico.

Padilla Valles reiteró el llamado a los matamorenses para que se concienticen del problema, que es real, que ya está en este municipio y todos deben atender las recomendaciones emitidas en forma reiterada por las autoridades de la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal.