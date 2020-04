Marcelo Gallardo, listo para la Selección: Roberto Ayala

El e jugador argentino Roberto Ayala, quien forma parte del actual cuerpo técnico de la selección de su país, consideró que Marcelo Gallardo, actual entrenador de River Plate, está apto para tomar a la Albiceleste.

"Gallardo está para un proceso de selección y le va a llegar cuando quiera él, no me cabe duda. Tiene capacidad de sobra, y lo ha demostrado. Es un tipo que trabaja y vive del futbol. Encontrará cómo hacer rendir a los futbolistas en la selección, aunque no pueda tenerlos todos los días", comentó para un medio local.

Por otra parte, Ayala comparó la selección que defendió en 115 ocasiones, con la actual; a la que destaca como una generación que se ha mantenido en la élite a pesar de no haber podido obtener ningún campeonato.

"No es fácil estar siempre en la élite y esta generación lo estuvo. No les pasó lo de nosotros, que intentamos pasar de cuartos y nos costó tantísimo; esta generación llegó a dos finales consecutivas de Copa América y una del mundo y no se le dio", culminó.