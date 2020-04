Ensayo sobre la cultura

PANDEMIA Y CULTURA

-Mami, ¿Qué hago?- La pregunta te toma desprevenida. Tú si tienes que hacer. Llevas la ropa sucia a la lavadora y en el camino tienes que acercarte a la estufa para revisar que no le falte agua a las verduras que tienes al vapor.

-Ayúdame a barrer.

-Eso le toca a juanita.

-No va a venir. Tiene que permanecer encerrada, como todos. Ve a buscar la escoba y ayúdame a barrer.

-Soy hombre.

-Pues también a ustedes les corresponde la limpieza. Además, no te he visto hacer tu tarea. Enséñame tus cuadernos.

-No hay escuela.

-A diario debes de estudiar lo que te encargaron los maestros. ¡No dices que estás aburrido? Ahí tienes cosas que hacer.

-Ay mamá. Pero eso no es divertido.

-Eso depende de cómo lo mires. A mí me gustaba hacer problemas cuando iba al colegio. Me pasaba horas haciendo los del Baldor. De repente se me pasaba el día. O Leer los libros de historia. Mira, tu papá tiene algunos libros, porque no buscas alguno que te guste. Ni siquiera has abierto los que tu abuelito te regalo la navidad pasada.

-¿Por qué me tiene que tocar mi abuelito en el intercambio? Regalarme libros.

-Si están padres: "Las aventuras de Sherlock Holmes"

-Huácatelas.

-Discutir contigo es perder el tiempo. Dices que estás aburrido cuando tienes muchísimas cosas que hacer.

-Ay sí, muchísimas.

-Puedes poner en orden tu cuarto. O tocar tu guitarra. Te gusta dibujar. No querías hacer un viaje a España.

-Yo lo que quería es ir a ver un juego del barsa.

-Pues ahí está. Ponte a buscar en el youtube todo lo referente a Barcelona. Hay muchos lugares de interés.

-Pero si no se puede viajar.

-Para ver el youtube no tienes que viajar. Busca documentales. No sabes quién es Gaudí.

-¿Un futbolista?

-No, mijito. Un arquitecto. Construyó la sagrada familia.

-Yo no voy a estudiar arquitectura. Ni me voy a meter de padre.

Ya no encuentras más argumentos para sacar de su aburrimiento al nene. Una vez puesta la lavadora, vuelves a la cocina a preparar los ingredientes para la sopa.

-Ayúdame a cocinar. Parte la cebolla en pedacitos.

-Eso es cosa de mujeres.

-Si quieres comer, ayúdame a partir la cebolla y luego un diente de ajo. Te voy a enseñar cómo.

-Mamá, tú tienes la culpa.

-¿Yo? ¿Por qué?

-Me castigaste el celular.

-Porque pierdes todo el tiempo, que pudieras aprovechar en otras cosas, con él.-De repente estás tentada a devolvérselo. No te dejes tentar. Es Ahora cuando es posible resucitar el espíritu muerto del chamaco.