Temporada de Fórmula E se mantiene en el aire

La conclusión de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E se encuentra en el aire debido a los retrasos que ha provocado la pandemia del coronavirus, por lo que los organizadores deberán encontrar soluciones.

El calendario original estaba compuesto por 12 citas en distintas partes del mundo y hasta antes de la presencia del COVID-19 se desarrollaron cuatro competencias, las dos de Arabia Saudita, otra en Chile, México y Marruecos.

Con el brote epidémico se obligó a la postergación de los eventos en China (21 de marzo), Italia (4 de abril), Francia (18 de abril), Corea del Sur (3 de mayo) e Indonesia (6 de junio).

La Fórmula E, junto a los Comités Organizadores de cada ePrix y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) deberán analizar el calendario para hacerle espacio a dichas competencias.

Por ahora el calendario está confirmado para que la categoría eléctrica reinicie el 21 de junio con el ePrix de Alemania, y después están programadas las citas en Estados Unidos (11 de julio) y las dos carreras del ePrix de Londres (25 y 26 de julio).

Sin embargo, recién Estados Unidos fue declarado en estado de emergencia al ser el país con más muertes a causa del coronavirus, mientras que en Reino Unido quedaron pospuestos o cancelados eventos para julio como el British Open de golf o el torneo de Wimbledon de tenis.

Hasta el momento en la Fórmula E, el portugués Antonio Félix da Costa es líder en la Clasificación de Pilotos, pero ya expresó que no le gustaría ganar así el campeonato, además de que no tiene el mínimo de carreras disputadas para hacerse de la corona.

"Si el campeonato terminara ahora, no sería campeón. La regulación impone un mínimo de carreras y, sinceramente, no me gustaría ganar así", señaló el portugués a la prensa de su país.

Da Costa incluso prevé que la campaña 2019-2020 se extienda hasta septiembre con la meta de completar seis citas más en el presente año para dar por terminada la temporada.

El expiloto alemán Nico Rosberg solicitó ayuda financiera para escuderías pequeñas de la Fórmula 1, las cuales pueden sufrir más por la crisis que se avecina a causa de la pandemia del coronavirus.

El campeón del mundo de la máxima categoría del deporte motor en 2016 hizo un llamado a todos los equipos del "Gran Circo" a unirse por el bien de la F1 en una época complicada, en la que incluso todavía no se permite el inicio de la presente campaña.

"El mayor problema en este momento es la situación financiera de algunos de los equipos de carreras más pequeños, porque la Fórmula 1 necesita todos los equipos. Si fallan dos o tres, ya no es un deporte realmente grandioso, porque la parrilla de inicio será demasiada pequeña. Es por eso que la ayuda financiera para los equipos más pequeños es ahora una prioridad", afirmó.

Sabe que algunos Grandes Premios en este año se podrían celebrar sin público, situación que dejaría grandes pérdidas económicas para los organizadores, otro punto a tratar y a solucionar ante el COVID-19.

Rosberg se encuentra en cuarentena en Ibiza, en un encierro el cual se le hace complicado, pero se apoya en la meditación, en la lectura y en la tecnología para pasar el tiempo. "Mi mensaje principal es que el progreso te hace feliz, y si aceptamos desafíos razonables que nos hacen progresar, aumenta nuestro bienestar", comentó al portal Deutsche Welle.