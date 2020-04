Tottenham, abierto a venta de Harry Kane

Ante la incertidumbre vivida en el mundo del futbol por la suspensión indefinida de las competencias a causa del COVID-19, los grandes clubes europeos barajan alternativas para una potencial crisis económica, como es el caso del Tottenham, de la Premier League.

Según reportes de la prensa inglesa, el presidente de la entidad londinense, Daniel Levy, se habría planteado la venta del inglés Harry Kane, delantero estrella del club, para amortizar los desajustes financieros que puedan presentarse por el coronavirus.

Kane, capitán del Tottenham y la selección inglesa, ha sido el referente durante las últimas seis temporadas y se ha consolidado como uno de los arietes más deseados en el panorama europeo.

Pero su fichaje no será cosa fácil, pues de acuerdo con la información publicada este domingo, la institución que quiera hacerse de Kane deberá pagar 227 millones de euros, cifra que superaría los 222 millones pagados por el PSG al Barcelona por el brasileño Neymar y lo colocaría como el fichaje más caro en la historia del futbol.

Los recientes rumores toman fuerza después de que semanas atrás el propio delantero reconoció "amar" al Tottenham, pero la falta de títulos y "no ir en la dirección correcta" lo harían pensar en salir del club para buscar glorias lejos de la capital inglesa.

"Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top. Desde hace un par de años tenemos un equipo fantástico, pero por una razón u otra no hemos podido ganar títulos. Es algo difícil de aceptar como jugador, quiero ganar en todo lo que hago, pero cuando nos acercamos y no lo logras es difícil de aceptar", declaró Kane.

El futuro del futbolista de 26 años también dependerá de la determinación que tome la FIFA respecto al mercado de transferencias de verano, que podría verse alterado por la misma pandemia y del cual aún no se ha pronunciado el máximo rector del balompié mundial.

LAMENTA POCO PROTAGONISMO

El mexicano Raúl Jiménez admitió que le habría gustado ser más importante durante su paso por el Atlético de Madrid español, así como con el Benfica portugués.

"Sí, me hubiera gustado ser más importante en el Atlético de Madrid o en el Benfica, pero ahora soy el jugador importante que mis compañeros, el club y la gente necesita, y lo que he hecho está dando frutos", comentó el delantero del Wolverhampton.

Por otra parte, niega que haya habido tristeza por su salida de sus equipos anteriores; más bien decidió tomar su partida a Inglaterra como un nuevo reto y es algo que hoy lo tiene como uno de los mejores atacantes de la Premier League.

"No me sentí triste, creo que todos los cambios han sido para bien. Me di cuenta de que el futbol era más rápido, me costó trabajo, pero por todo lo que he pasado sirvió y ahora estoy donde estoy por no haberme rendido", culminó.