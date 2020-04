Llama Diócesis de Gómez Palacio a atender recomendaciones por COVID-19

La Diócesis de Gómez Palacio hizo un llamado a la ciudadanía a "hacer un esfuerzo" para atender las recomendaciones sanitarias y así evitar que se incremente la cadena de contagio del COVID-19.

El vicario general, Julio Carrillo Gaucín, consideró que durante esta contingencia de salud por el coronavirus hay cierta resistencia en la población para acatar el resguardo domiciliario, sobre todo en las personas de la tercera edad "que les cuesta entender la gravedad de la situación".

"Yo insisto, en nombre de Dios, de las personas, hagamos este esfuerzo. Yo creo que a todos nos cuesta pero vale la pena entre todos aminorar el impacto que pueda tener esta pandemia en las familias, en la sociedad", señaló Carrillo Gaucín.

Por otro lado, dijo que no hay que ser pesimistas ni fatalistas ni ver la pandemia por el COVID-19 "como un castigo divino".

"Si se promueve esto pues obviamente es ver un Dios malo, un Dios castigador. Sabemos que Dios es lo contrario, Dios es un padre misericordioso que ama y cuida a sus hijos. Claro que estas catástrofes, estas epidemias, no son enviadas por Dios, son resultado de la irresponsabilidad de las personas y pues bueno, como Iglesia rechazamos atribuir estos castigos, estas pandemias, esas catástrofes, a Dios. Dios siempre va a querer el bien de sus hijos, Dios no sería Dios si no quiere el bien para nosotros", expresó el sacerdote.

Durante la Semana Santa, la Diócesis de Gómez Palacio difundió por redes sociales las actividades propias de esta celebración religiosa.

Ayer, el obispo Jorge Estrada Solórzano presidió la ceremonia del Domingo de Resurrección que se realizó a las 12 del mediodía en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

"¡Feliz Pascua a todos y cada uno de los que pertenecen a esta Diócesis de Gómez Palacio. Un saludo muy especial a todos y cada uno de los que han ido siguiendo las celebraciones y las están viviendo en su casa. También saludo a todos aquellos que están en los hospitales, a los enfermos y a todos los que sirven ahí, haciendo presente la misericordia de Dios a través de su esfuerzo y un saludo especial a todos y cada uno de los sacerdotes de esta Diócesis, ¡Feliz Pascua!", expresó Monseñor.

Cabe hacer mención que las iglesias han tomado algunas medidas especiales debido a la contingencia. Una de ellas es la suspensión temporal de la celebración en público de las eucaristías.