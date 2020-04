LA ESTRELLA que nació en un videoclub

¿Quién pensaría que de un videoclub nacería una de las leyendas del cine moderno?

Quentin Tarantino, uno de los mejores cineastas de la historia del entretenimiento se ha convertido en uno de los ejemplos a seguir de millones de jóvenes alrededor del mundo.

Un personaje extravagante se ha logrado consolidar en la industria como uno de los directores con los que todos quieren trabajar, pues es su manera de llevar a la pantalla sus guiones con un toque multirreferencial, cinéfilo y de mezcla de géneros lo que lo hace especial.

Criticado por muchos por ser algo crudo y violento en sus producciones, Quentin ha sido el responsable de 39 estatuillas del Óscar y múltiples reconocimiento internacionales.

Tarantino nació en Knoxville, Tennessee en 1963, hijo de de una joven de apenas 16 años y un padre ausente. A la edad de cuatro años se trasladó a Los Ángeles, California, la ciudad donde según su fama, 'los sueños se hacen realidad'.

Al decidir dejar la escuela para ir a tomar clases de actuación y dejarlas de igual manera dos años después, el joven Quentin encontró en las miles y miles de producciones cinematográficas de todos los tiempos una escuela improvisada, absorbiendo las singularidades de cada una de ellas con una sed interminable de crear su propio camino.

Fue gracias al videoclub 'Video Archives' que pudo empaparse de la cinematografía clásica, contemporánea e incluso, de algunos títulos que no lograron ni llegar a la pantalla grande.

Con su impresionante imaginación y memoria, Tarantino comenzó a convertirse en uno de los mejores consejeros del lugar, atrayendo la atención de los mismos dueños, quienes no tardaron en ofrecerle un puesto en el lugar.

Generando sus propios ingresos y con ayuda de sus amigos, logró comenzar el rodaje de su primer guión en colaboración con su buen amigo Craig Hamman, 'My Best Friend's Birthday' una fallída producción que se prolongó por 3 años.

Luego de la creación de este fallido proyecto, su agente Cathryn James le aconsejó dedicarse 100% a la escritura, pues es donde su talento se desarrollaba de una mejor manera. Tras varios borradores, Tarantino se encontró con la historia de 'The Open road', misma que después fue retitulada como 'Amor a quemarropa' . Influenciada por Malas tierras de Terence Malick y Sangre Fría de los hermanos Coen, Tarantino entregó a su agente un guión que pronto sería promovido para buscar a algún interesado de Hollywood.

Stanley Margolis, mánager y productor británico se ofreció comprarle los derechos para producirla.

Además de escribir, Quentin se abría camino poco a poco con su currículum falso, consiguiendo papeles pequeños y creando ingresos para sus ocurrencias cinematográficas.

Fue hasta 1991 que empieza a rodar 'Reservoir Dogs' en colaboración de Harvey Keitel, quien participó como uno de los productores y actores. Con gran éxito se estrenó en Sundance, destacando las decisiones del cineasta en la creación del guión, la dirección y la elección de la banda sonora.

Tres años después, llegó a la pantalla grande 'Pulp fiction', misma que se posicionaría como la primera película independiente en la historia del cine en conseguir los más de 100 millones de dólares.

La película fue nominada a siete premios Óscar, siendo acreedora de la estatuilla como Mejor Guión Original.

Creando controversia en los años siguientes, Tarantino continuó con sus 'locuras' en la pantalla hasta que decidió, con un rotundo fracaso, incursionar en el mundo de las producciones teatrales de Broadway con 'Wait Until Dark' en 1998.

Por fin llegó la década de los 2000, en la que Tarantino era la primera opción que se venía a la mente de varios grandes actores cuando les preguntaban sobre algún personaje con el que quisieran trabajar.

A principios de la década en una fiesta de los Óscar, Quentin tuvo una intensa charla con Uma Turman, con quien acordaría entregar el guión de una película de artes marciales como regalo de cumpleaños.

Tras aquella plática, tres y cuatro años después, llegó Kill Bill (l) y Kill Bill (ll), considerada por muchos la mejor obra del 'alocado director'.

Para 2005 ya se encontraba nominado a los Emmys por dirigir un capítulo de CSI.

En los años siguientes llegaría con producciones alabadas por millones de cinéfilos alrededor del mundo, anunciando un conteo final para su 'jubilación' permanente del séptimo arte.

Un largometraje bélico con una nueva propuesta por parte del polémico director. Contando una de las historias más interesantes y oscuras de la segunda guerra mundial, pues tocaría el tema de los 'aliados', un grupo de soldados dedicados única y especialmente a la casería, tortura y exterminio de los nazis.

Otro filme con tema bélico, llegó Django para mostrar una historia llevada a cabo previo a la Guerra de Secesión, donde el protagonista interpretado por Jamie Foxx, es un esclavo de color que se encuentra cara a cara con un cazarrecompensas alemán gracias a sus 'propietarios'.

El western del director se estrenó en el 2015, la cual proyecta una pizca de misterio y otra de comedia negra. Este largometraje ha sido el más polémico del cineasta, pues tras filtrarse el guión en enero del 2014, él decidió cancelar la producción, pero fue a finales del mismo año que cambió de parecer y regresó al rodaje.

En tan solo un año, Tarantino logró la filmación, edición y estreno de dicho filme.

La última obra del director, una retorcida anécdota de lo que aconteció a finales de la década de los 60 y la conocida secta de la familia Manson. Contando la historia del actor Rick Dalton, un conocido actor que luchaba por mantener su carrera relevante.

Aunque la película de una duración de tres horas se posicionaba como una de las preferidas al Óscar, ésta se encontró con una difícil batalla este años, pues se encaró con películas que romperían esquemas y récords como Parásitos.

Su filmografía