Familias en Lerdo reducen consumo de carne roja ante falta de empleo

Ante la falta de empleo y dinero, las familias de Lerdo han restringido el consumo de carne roja en carnicerías, por lo que están reduciendo la compra y la sustituyen por piezas de pollo por tener un precio más económico.

María Luisa Elizondo Terrazas, propietaria de carnicería San Carlos, comentó que el cierre de negocios y el desempleo han afectado mucho a sus ventas, las cuales han caído cerca de 40 por ciento, particularmente la carne roja.

Ante la escasa economía, la gente ha optado por comprar productos como pierna y muslo de pollo, así como de hígado, debido a su menor precio.

Elizondo Terrazas mencionó que para contrarrestar un poco la caída en ventas están brindando el servicio a domicilio, por lo que la gente puede hablar por teléfono y se le surte, no solo de carne, sino también de verduras y frutas.

Aunque ve la oportunidad de abrir una página de internet y promoverse más en redes sociales, la propietaria dice que a ella no le gusta, pero que sabe que es la única opción para contrarrestar el cierre de negocios y el hecho de que la gente ya no puede salir a realizar sus compras.

Elizondo compartió que anteriormente las personas acudían diariamente a comprar la carne para la preparación de sus alimentos, sin embargo, ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 ahora demandan menor cantidad y han cambiado también sus hábitos, optando por lo más económico.

Dijo que el Mercado Donato Guerra en Lerdo también se ha visto afectado por estas medidas, ya que se cerraron dos puertas, las cuales después la abrieron, sin embargo, consideró que lo importante es seguir trabajando mientras esto pase pronto.

Hizo mención que sería positivo que el Gobierno impartiera talleres para usar más las redes sociales para promocionar sus servicios y productos ante la imposibilidad de salir a la calle. Citó que su hijo es quien podría abrir una página de Facebook e impulsar más las redes sociales para vender más a domicilio. Apuntó que actualmente están poniendo más ofertas de carne roja para incentivar su consumo, pero aún así las ventas no repuntan debido a que no hay dinero en el mercado. "Ya no se vende igual que antes y ahora solo se vende pollo e hígado por ser lo más barato".

Sobre las medidas que implementan para evitar contagios, dijo que se han colocado marcas para que la gente respete la sana distancia, pidiéndole que no traigan niños al mercado y evitar un posible cierre del mercado. "Hemos tenido reuniones con comerciantes para cumplir todos con las reglas y que la gente no se amontone al comprar". Indicó que por ello se busca despachar rápido a los clientes para evitar aglomeraciones. Para pedir a domicilio pueden marcar al 725-00-64.