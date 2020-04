Madonna revela muerte de amigos y familiares por coronavirus

La cantante estadounidense Madonna, quien durante el confinamiento impuesto como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus, ha compartido en redes sociales un diario de sus días en cuarentena, reveló el fallecimiento de tres personas cercanas a ella, a causa del COVID-19.

“En las últimas 24 horas, murió mi primo; también fallecieron el hermano de uno de mis guardias de seguridad y Orlando Puerta, una persona que jugó un papel muy importante en términos de lograr que algunos de mis remixes se incluyeran en listas de baile", dijo la artista de 61 años.

Asimismo, la intérprete de Material Girl expresó en el clip su dolor en torno a la noticia: "Mi indicador de dolor llegó a 10 y cuando ese indicador llega a 10, necesito, deseo, tengo que salir de mi cuerpo. Una lanza ardiente se abre paso en mi interior y se desliza por mi pierna, y no puedo concentrarme en nada, excepto en la idea de una solución, y me pregunto qué forma tomará”, dijo.

“Orlando tenía un compromiso y pasión hacia mi música, perder a estas tres personas en las últimas 24 horas, afectó mi estado de ánimo, sólo voy a decir que hoy no fue un buen día”, añadió más tarde para describir su sentir; asimismo, mostró una escultura de una persona encogida en posición fetal y dijo: "Esta soy yo. Así es como me siento cada día, como duermo todas las noches, así es como me baño, así es cómo hago ejercicio; así es como vivo en este momento”.

Los fanáticos de la cantante expresaron su apoyo a la famosa entre los comentarios de su publicación en Instagram: “Es desgarrador, esto debe terminar, Orlando era un amor, estoy contigo en este momento”; “Lamento la pérdida de tu primo y tus amigos”; “Mis condolencias por tu pérdida”; escribieron algunos internautas en torno al audiovisual.