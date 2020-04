Exportero del Chelsea muere a los 78 años de edad

A través de su cuenta de Twitter, el Chelsea informó el deceso de quien fuera uno de sus referentes en la portería y tuvo alrededor de 729 apariciones con el primer equipo en la década de 1960 a 1970.

“Chelsea Football Club se entristece enormemente al anunciar el fallecimiento de uno de nuestros indiscutibles grandes jugadores de todos los tiempos, Peter Bonetti”, escribió el club inglés.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…