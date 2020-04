Fundación Barcelona dona material sanitario por coronavirus

El club "culé" a través de su fundación y en asociación con Tencent Charity Foundation, se comprometieron a donar kits de protección individual para el personal de los diferentes hospitales y centros médicos de Cataluña

“Ahora llega una primera entrega de 15 mil equipos de protección individual (EPI) que a través de la Fundación Barça se distribuirán a diferentes centros hospitalarios y profesionales sanitarios que trabajan actualmente para hacer frente a la pandemia y paliar los efectos del coronavirus” se lee en el comunicado de la institución.

Esta es la primera de varias donaciones a realizarse, luego de que la empresa china Tencent se comprometió a mandar más suministros sanitarios básicos, mientras que el Barcelona gestionará el transporte y la logística en diversos hospitales, con la finalidad de evitar la escasez y brindar protección al personal que lucha contra el COVID-19.

La Fundación del club catalán detalló que dichos kits están dotados de una capucha para profesionales sanitarios que, por su composición y características, cumple con los estándares necesarios para ser utilizados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales.

The @FundacioFCB handles large donation of medical material from technology giant @TencentGlobal to help battle against the spread of #COVID19