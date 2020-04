Las distintas caras de Jesús

Ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la Semana Santa se ha vivido de una manera extraordinaria. La mayoría de las personas se encuentran en sus hogares, siendo el motivo ideal para dar un repaso a los actores que han dado vida a Jesús en el Séptimo Arte.

La vida de Jesús ha sido retratada por actores tan diversos, que se pusieron en las manos de directores alrededor del mundo

que dieron su punto de vista sobre pasajes bíblicos y, aunque algunos de esas representaciones se han quedado en la memoria colectiva, otras han generado polémicas en la historia del cine con temática religiosa.

Jim Caviezel interpretó a Jesús de Nazaret en un elenco que también incluyó a Maia Morgenstern como la Virgen María para la película La pasión de Cristo. Dirigida por Mel Gibson, se estrenó en 2004 y hasta la fecha es uno de los proyectos religiosos que más éxito ha tenido, con una recaudación que superó los 611 millones de dólares en el mundo.

El filme fue nominado a tres premios Oscar, en las categorías mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía. Aunque recibió críticas diversas, hubo detractores que remarcaron una excesiva violencia de la historia, que llevó a Caviezel a episodios de hipotermia, tener un hombro dislocado o recibir una descarga eléctrica. Recientemente, su protagonista anunció la filmación de la secuela que llevaría como título The Passion of the Christ: Resurrection.

En La última tentación de Cristo, Willem Dafoe da vida a un Jesús que causó controversia por su humanidad al retomar sus dudas, miedos y deseos carnales, no solamente sus milagros y la crucifixión, que cambia en la historia al momento que es liberado para vivir al lado de María Magdalena, interpretada por Barbara Hershey.

Su estreno se prohibió en países como Turquía, México, Argentina, Filipinas, Singapur y Chile –que la transmitió en 2004 por televisión abierta- y generó algunas protestas, como el incendio de cines

en Francia.

Estrenada en 1988 bajo la dirección de Martin Scorsese, está basada en la novela de Nikos Kazantzakis. Su director fue nominado en los premios Oscar, así como la actriz Barbara

Hershey al Globo de Oro. El soundtrack, creado por Peter Gabriel, participó como

mejor banda sonora en la misma premiación, que se sumó a su nominación a los

Grammy de 1990 como mejor música instrumental.

En 1973 vio la luz el filme Jesucristo superestrella, dirigida por Norman Jewison y protagonizada

por Ted Neeley en el papel de Jesús. La historia se retoma del musical creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice –que fue llevado a Broadway en 1971-, que narra los últimos días de Cristo y su conflicto con Judas. Presentada en un tono de ópera rock, generó diversos comentarios y protestas al presentar canciones con personajes que algunos calificaron como “hippies”.

Tanto Ted Neeley como Carl Anderson e Yvonne Elliman fueron nominados a los Globos de Oro por su actuación en el filme, que fue rodado en Israel y Oriente Medio. En los últimos años, Neeley ha seguido dándole vida a Jesucristo en el teatro y ha envejecido con el personaje, que en un inicio fue buscado por John Travolta, quien acudió a las audiciones del proyecto.

El escritor, actor y productor Orson Welles narró la producción Rey de reyes, de 1961, que tuvo como actor principal a Jeffrey Hunter. Una de sus características principales fue ser una de las primeras películas que mostró el rostro del personaje de Jesús de cerca, pues hasta ese entonces se recurría a tomas lejanas. La recaudación final del filme, dirigido por Nicholas Ray, superó los 25 millones de dólares, sumando las ventas en DVD.

En 1965, George Stevens dirigió La historia más grande jamás contada en donde Cristo fue interpretado por el sueco Max von Sydow, con un reparto que también consideró a Charlton Heston, Telly Savalas o Dorothy McGuire con un presupuesto de 20 millones de dólares.

Su versión original cuenta con 260 minutos, una segunda versión 199 y la tercera 141, aunque la versión que actualmente se presenta tiene una duración de 195 minutos. Su reconocimiento le valió la nominación a cinco premios Oscar, en las categorías mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario y mejores efectos visuales.

Dirigida por Franco Zeffirelli, Jesús de Nazareth, de 1977, es uno de los filmes clásicos sobre la temática religiosa y el papel protagónico es de Robert Powell, quien en un inicio estaba pensado para interpretar a Judas, mientras que Al Pacino y Dustin Hoffman estaban contemplados para dar vida a Jesús.

Uno de los datos curiosos es que el director pidió al actor no pestañear en las escenas, sin importar que se trata de un filme con una duración de más de seis horas. Aunque fue estrenada por la televisión británica ha alcanzado fama mundial e incluso fue censurada en Egipto. En 2019 se estrenó una película con el mismo nombre en donde el argentino Julián Gil fue el encargado de personificar a Jesús. El actor británico Ralph Fiennes dobló el personaje de Cristo en el filme animado El hombre que hacía milagros. Con una técnica de stop motion, dirigida por Derek Hayes y Stanislav Sokolov, se estrenó en el 2000 y cuenta la vida de Jesús desde el punto de vista de una niña.

En El Evangelio según San Mateo, de 1964, Enrique Irazoqui interpreta a Jesucristo. El filme italofrancés fue escrito y dirigido por Pier Paolo Pasolini y su diálogo se extrae del Evangelio. La cinta fue grabada en el sur de Italia en lugares como Castel Lagopesole, Le Castella y Gioia del Colle.

Obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar en las categorías de mejor dirección artística, mejor vestuario y mejor soundtrack. Fue ganadora del León de Oro en la Muestra Internacional de Cine de Venecia y, parte de los comentarios negativos resultaron hacia Pasolini, pues lo señalaron de homosexual, ateo y de ideología comunista, además de criticar al personaje al considerarlo demasiado humano y sencillo. Años después de censurarla, recientemente fue considerada por el Vaticano como el mejor filme sobre la vida de Jesús.

En El manto sagrado, de 1953, Cameron Mitchell fue Jesús. Dirigida por Henry Koster es la adaptación del libro de Lloyd C. Douglas, que cuenta la historia de un soldado romano al que se le ordena ejecutar a Cristo, con la actuación de Richard Burton, Jean Simmons y Victor Mature.

El filme fue nominado en los premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor actor y mejor fotografía. Se hizo acreedor a los premios de la Academia como mejor dirección artística y mejor diseño de vestuario, así como a un Globo de Oro como mejor

película, en 1954.

En Ben Hur, de 1959, el personaje de Jesús, recreado por el actor Claude Heater, aparece unos segundos. Sin embargo, no es incluido en los créditos de la película dirigida por William Wyler -que recaudó más de 146.9 millones de dólares puesto que nunca aparece el rostro de Jesús.

En la película de los comediantes Monty Python (integrado por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin), que se estrenó en 1979, se habla sobre un judío nacido el mismo día que Jesucristo y confundido con él, tuvo mucho éxito. El papel de Brian Cohen fue interpretado por Graham Chapman.

La comedia es una parodia de algunas películas, como La historia más grande jamás contada, Rey de reyes y Ben Hur, que se

prohibió en países como Irlanda y Noruega. En su estreno, se convirtió en el filme británico con mayor recaudación en Estados

Unidos, superando los 20 millones de dólares, demostrando que las críticas y protestas solo le dieron más popularidad.

A lo largo de la historia, diversos actores también han encarnado a Jesús en el teatro, el caso más reciente en México es el de Beto Cuevas quien lo personifica en la obra Jesucristo superestrella.

“Interpretar un personaje que cambió la historia siempre es un reto. En la obra La pasión de Cristo, mi personaje no hacía ningún milagro, porque lo importante era su palabra, el mensaje que transmitió en su vida de amor, de paz. Una vida que transforma

toda la cultura occidental es más que suficiente”, señaló el actor Javier Díaz Dueñas.

Durante nueve años, Dueñas dio vida al personaje de Jesús en la obra La pasión de Cristo, que él mismo escribió, y que presentó de 1982 a 1989 en el Claustro de Sor Juana y luego retomó el personaje en 1999 en El juicio de Jesús.

En palabras del cantante Beto Cuevas, no es sencillo tomar la decisión de darle vida a Jesús, por eso él dice que sintió un

vuelco en el estómago cuando le propusieron el papel en Jesucristo superestrella.

“Demoré un par de días en contestar, pero después pensé que si rechazaba me iba a arrepentir toda la vida y tuve razón, sé que después de pasar una prueba tan dura como hacer Jesús y cantar canciones como Getsemaní, sé que puedo hacer lo que sea”, comentó.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, el cantante reveló que ha sido un gran acierto encarnar a Jesús. “Es un gran privilegio para mi, una gran responsabilidad que de alguna manera ha vuelto a activar el Jesucristo que llevamos dentro”.

Para Mauricio Martínez, su encuentro con Jesús en el teatro fue más allá de medir sus capacidades artísticas, debido a que Jesucristo seperestrella llegó a sus manos justo cuando pasaba una de las pruebas más complicadas de su vida.

“Cuando tenía 32 años, me acababan de detectar cáncer de vejiga por primera vez, mal con el cual he luchado por 10 años, y

venía del casting en Broadway para ser suplente de Ricky Martin en Evita, hice la audición porque sabía que me iba a inyectar esperanza y la única razón por la que no me quedé fue que no tenía visa”, externó.