A Luis Fuentes no le 'afecta' el aislamiento por COVID-19

Luis Fuentes, defensa del América, se mostró tranquilo ante la incertidumbre que ha generado la pandemia por coronavirus; sin embargo, admite que extraña la vida cotidiana y el jugar de nuevo con la camiseta azulcrema.

"El aislamiento no me afecta, estoy en casa disfrutando los momentos que posiblemente me perdía, estoy muy contento de poder convivir con ellos (mis hijos), verle lo positivo y negativo.

"El poder salir a la calle sin incertidumbre por esta pandemia en el mundo, poder trabajar y patear un balón, tener esa alegría de disputar un partido, llenarme nuevamente de esa vitalidad de poder jugar, pero es parte de esta situación, hay que entenderlo", apuntó en un video.

Aunque el lateral izquierdo no conoce la fecha de regreso de la Liga MX, compartió la reflexión que la cuarentena le ha dejado.

"Es indefinido el paro, incierto, depende de la evolución del COVID-19, para retomar el ritmo futbolístico tendremos que ir a marchas forzadas, las personas que tomen esa decisión van a determinar lo que sigue. He aprendido que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, en cualquier momento la vida te puede dar la vuelta de 180 grados para bien o mal. Tenemos flaquezas y de eso hay que buscar fortaleza mental y física, estar metido al trabajo para mejorar el estado físico, jalar a nuestra familia y que encuentren motivación a esta situación difícil".

Finalmente, Fuentes exhortó a la fanaticada de las Águilas a quedarse en casa.

"A los que nos esperan con ansias, poder dar satisfacción cuando el futbol regrese, a ellos que cada fin de semana nos apoyan de local y visitantes volverles a regalar esa alegría, bellos momentos que todos disfrutamos, tomen las medidas pertinentes para resguardarse, cuidar a sus familias, es un tema delicado y serio, debemos poner de nuestra parte y que no se expanda más".