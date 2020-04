Presume 'Chino' Maidana un diente de Floyd Mayweather junior

El boxeador argentino Marcos "Chino" Maidana mostró mediante redes sociales, uno de los "recuerdos de guerra" que conserva de las dos peleas que sostuvo contra Floyd Mayweather junior: un diente del boxeador estadounidense, el cual lo conserva atado a una cadena de oro.

El retirado boxeador argentino, nacido en Margarita, reveló que posee la pieza del excampeón estadounidense luego de que un usuario le hiciera una pregunta durante una sesión en Instagram Live.

"¿Cómo le arranqué un diente a Floyd?", leyó "el Chino" la pregunta de una persona de nombre Martín, a lo que respondió: "Sí, le voló un diente de abajo, ahí lo tengo y lo hice con oro, me lo voy a colgar en una cadenita después".

Asimismo, el excampeón del mundo mandó un mensaje muy peculiar al preguntar a sus aficionados cuánto dinero creen que el ratón de los dientes le puede traer por esa "joya", que sin duda para algunos coleccionistas tendría un gran valor.

Consultado durante el año 2018 por esta particularidad de la famosa pelea entre ambos, el santafecino contestó: "dicen muchos que le volé un diente pero pudo ser saliva, vaselina o cualquier cosa, la verdad que no sé.

No lo vi sin diente, ni vi el diente volar. En esa pelea la estrategia fue un poco de buscar un golpe justo, un golpe definitivo. Llegó el golpe pero fue justo sobre la campana y Mayweather aguantó porque siempre está muy bien entrenado y no le afectó o no le hizo mucho", lamentó.

Recientemente, Maidana y Mayweather se pelearon en redes sociales, ya que el "Pretty Boy" publicó un video recordando el par de victorias que tuvo sobre el sudamericano, a lo que el "Chino" respondió que el público sabía quién había sido el verdadero ganador de esas batallas.