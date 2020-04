Protege a médicos con la fabricacion de caretas

Dentro la contingencia que se vive por el COVID-19, el personal médico es quien más desprotegido se ha sentido ante la falta de insumos. Por ello, Armando Hernández Alvarado, al observar esta situación, tanto a través de los medios de comunicación como de la propia voz de su sobrino Andrés, quien labora en una de las clínicas del IMSS en Torreón, decidió fabricar caretas que permitan evitar el contacto con fluidos de los pacientes portadores del virus.

Armando es ingeniero en Electrónica y Automatización. Desde su casa, mediante una impresora 3D, fabrica estos dispositivos de protección, los cuales comenzó a distribuir entre los compañeros de su sobrino y a médicos y enfermeras de otras instituciones de salud.

"En mi trabajo nos mandaron a cuarentena y yo en casa realizo diseños en mis tiempos libres. Se me ocurrió que con lo que sé hacer, podía apoyar a mi sobrino y sus compañeros para que contaran con sus caretas y se pudieran proteger", externó.

Menciona que su objetivo es ayudar donando estas máscaras a los profesionales de la salud, quienes son los que están combatiendo desde el frente a esta pandemia.

Con la voz entrecortada, el ingeniero relató la satisfacción que siente al ver que su donativo ayuda a los médicos a protegerse.

"Me mandaron una foto de mi sobrino y sus compañeros portando las caretas y es una emoción que me hace feliz, no podría expresarlo. Ver esas caras con sus cubrebocas, sus caretas y saber que detrás de todo ese equipo de protección están sus rostros sonriendo porque se sienten protegidos, además el saber que con su careta tienen una mayor confianza de acercarse a los pacientes y que con ella se previene el que no se nos enfermen, es una emoción muy bonita. Para mí, ellos son mis héroes, con o sin careta", describió.

En cuanto al financiamiento para poder llevar a cabo las caretas, dijo que sale de sus bolsillos, de donde compra todo el material que se requiere para elaborarlo.

Algunas de las cosas que necesita las pide por internet, pero se ha dado cuenta que artículos como el elástico han escaseado en las tiendas, debido a que la gente lo compra con el fin de revenderlo.

Menciona que aunque le gustaría poder hacer más máscaras de protección para seguir apoyando, debido a que solo cuenta con una máquina para realizarlas, solamente puede generar 15 caretas al día. Hizo un llamado para quien pueda prestarle una impresora más o en general a la población que quiera sumarse a este causa con la donación de cualquier material.

Gran iniciativa