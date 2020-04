'Charal' Orrantia, en una charla santista

Los Guerreros del Santos Laguna siguen en pausa, debido a la contingencia generada a causa del coronavirus COVID-19, en espera de poder ratificar el buen momento que estaban viviendo dentro del Clausura 2020 en la Liga MX, luego de 10 fechas.

El equipo de Guillermo Almada se ubica en la tercera posición de la tabla general, pero por el momento han interrumpido sus actividades grupales, incluyendo los entrenamientos, aspecto que no ha pesado demasiado para los futbolistas, quienes se siguen ejercitando en casa.

Uno de los elementos que se mantiene en actividad y lo ha dejado ver en redes sociales, es el veloz Carlos Emilio Orrantia, quien en una entrevista remota realizada por el club albiverde, respondió diversas inquietudes que le plantearon aficionados al equipo lagunero, seis veces campeón del futbol mexicano.

Uno de los fanáticos albiverdes le cuestionó acerca de sus pasatiempos, a lo que "El Charal" respondió: "tengo varios, me gusta mucho ver películas, ver buenas series, leer un poco por las noches, jugar Nintendo, Play Station, cantidad de cosas que me gustan mucho, me entretiene y cualquiera que me permita descansar al mismo tiempo, creo que se aprecia bastante", señaló.

Otra de las preguntas fue en cuanto a lo que más le gusta de Torreón, a lo que sonriente, Carlos Emilio dijo: "el estadio me gusta mucho, "Pumba" mi perro es de Torreón y también me gusta mucho, mi novia es de Torreón y me gusta muchísimo, los lonches, pero sobre todo, la calidad de vida que te da La Laguna", afirmó.

Buscando saber más del futbolista, una usuaria preguntó en cuanto a su apodo de "Charal", lo que Orrantia confesó: "lo tengo desde secundaria, estaba jugando en el recreo contra los chavos de prepa, yo estaba flaquito y chaparrito, así que me colgué de la espalda de un amigo para que no pudiera avanzar, él estaba grande y pudo jugar aunque yo estuviera en su espalda, alguien dijo 'parece un charal al lado del gordo', desde ahí se quedó, pasó al futbol y sigue hasta la fecha", contó.

Orrantia se despidió de los aficionados santistas, agradeciendo su interés en el jugador, más allá de la cancha.

"Les quiero mandar un abrazo, muchísimas gracias por las preguntas, espero que todos se encuentren muy bien, quédense en casa, hay que seguir las indicaciones y saldremos de esta pronto", finalizó.