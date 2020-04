Mark Tacher se divorcia

La actriz mexicana Cinthya Alesco, confirmó a través de una transmisión en vivo por redes sociales, que ya comenzó los trámites de divorcio del también actor, Mark Tacher, por lo que la boda religiosa quedó cancelada.

"Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo", contestó a varios cibernautas que la cuestionaron al respecto.

La actriz fue enfática al compartir que están separados desde hace tiempo y que no hay vuelta atrás, pues es un hecho que se divorciarán, así lo dijo cuando recibió una propuesta de matrimonio: "Nomás espera a que finalice mi divorcio", contestó.

La relación de la pareja se dio en 2017 cuando se conocieron en la grabación de la telenovela El bienamado, a partir de este momento se hicieron inseparables, viajaron por Europa y el mundo.

Un año más tarde se casaron por lo civil y la boda religiosa era el tema de conversación siempre que los medios los entrevistaban. Sin embargo, la tapatía, aún esposa del actor sorprendió con esta noticia. Por su parte, Mark Tacher no ha hecho ningún comentario al respecto.