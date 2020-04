Por contingencia, cierran restaurantes en La Laguna

Uno de cada tres restaurantes en la Comarca Lagunera han cerrado sus puertas debido a la emergencia sanitaria, mientras que el resto ofrece el servicio a domicilio o con limitación en cuanto a la ocupación de mesas.

"Sí hemos tenido cierres de negocios, se siguen sumando, al parecer cierran temporalmente sus actividades, pero no sabemos, porque con esta contingencia no sabemos si podrán volver a abrir, está muy complicado el panorama, dependerá de cuánto se alargue, no podemos asegurar que van a continuar abriendo ya que pase esto", explicó Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Indicó que, con base en la capacidad de cada establecimiento, manejan una plantilla laboral que va de los 5 a los 40 empleados, según el giro y los comensales que se puedan atender al interior, sin embargo, durante la contingencia, donde se ha pedido a la ciudadanía que se quede en casa, ha bajado considerablemente la afluencia en los negocios.

En este sentido, hay restaurantes que enviaron a su personal con una quincena de sueldo cubierta, mientras que otros han llegado a acuerdos de pagar un porcentaje del salario, a fin de que se puedan liquidar los pagos de servicios como luz y renta, y conservar la fuente de empleo.

El titular de la Canirac señaló que un 35 por ciento de los 230 socios ha optado por suspender sus labores debido a que no era redituable para ellos mantenerse únicamente en el servicio a domicilio.

"Es muy difícil mantenerse solamente del servicio a domicilio, en la mayoría su fuerte era el consumo en el negocio, hay otros que sí lo tienen bien afinado el domicilio y muchos de ellos traen una mejor venta que el resto, aunque no como en temporada regular, antes de la contingencia", comentó.

Martínez Ávila señaló que hay apoyos de parte del Gobierno del estado de Coahuila, como son créditos por medio de Nacional Financiera (Nafin) y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), pero para ello es necesario aplicar, con una tasa de interés como en cualquier institución bancaria.

"Eso dependerá de cada restaurante, si quieren tramitar el crédito o no", indicó.

El dirigente de los restauranteros pidió a la ciudadanía mantener el servicio a domicilio y garantizó que se cuenta con todas las normas de higiene en la manipulación de los alimentos.

Difícil panorama