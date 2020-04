Adiós 'Gus' Rodríguez

El actor, guionista, productor y jugador de videojuegos Gustavo Rodríguez, quien padecía de cáncer pulmonar, murió el viernes 10 de abril a los 59 años de edad por causas desconocidas.

"Gus", como era llamado por todos, fue un ídolo para los amantes de los videojuegos, después de fundar la revista mensual Club Nintendo México en 1991, y alcanzar la fama al conducir el programa Nintendomanía, que fue transmitido por TV Azteca de 1995 a 2000.

Hace tres semanas los gamers de México estaban felices porque el elenco de Nintendomanía, uno de los programas pioneros sobre videojuegos, se había reencontrado para celebrar los 25 años de la primera transmisión del programa. Nadie esperaba que sería la última vez que los conductores estarían juntos.

"La noticia de su muerte nos agarró por sorpresa, para mí fue un gran maestro y un gran amigo y así es la vida", recordó Maggie Heygi.

La conductora de tv cree que "Gus" ya sabía que moriría y que por ello hizo un reencuentro de los conductores de Nintendomanía.

"Un niñote", así es como recuerda el comediante Lalo España, estelar en el programa Vecinos, a Rodríguez.

"Era un juguetón, en las comidas con él y Eugenio era una competencia de ver quien tenía el mejor chiste".

Por su lado, Danny Perea logró ser diestra en los videojuegos, gracias a Gus.

La actriz de Los inquilinos y Temporada de patos, era de las chicas que le prendía a la tv para sintonizar el programa donde el escritor instruía sobre juegos de consola.

Eugenio Derbez, con quien trabajó años, dio la noticia del deceso a través de sus redes.

"Hoy murió uno de mis más grandes amigos y compañeros de vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador de Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo que ahora soy. Genio de la creatividad, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar".

Al momento, no se han revelado las causas que desencadenaron en el fallecimiento de "Gus" Rodríguez, quien el pasado 9 de abril compartió una fotografía al lado de los actores Manuel Ojeda y Ofelia Medina: "Con dos grandes a quienes quiero mucho", destacó en su publicación.

Después de que se dio a conocer su muerte, en las redes de "Gus" Rodríguez fue compartido un mensaje, escrito en primera persona, en el que profundiza que su última voluntad es que sus cenizas reposen en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural, en el estado de Tlaxcala, en México. El mensaje compartido en las redes sociales del fundador de la revista Club Nintendo, de 1991, se manifiesta: "Seré una luciérnaga. Y en uno de mis valles quiero que estén mis cenizas, en el Santuario de las Luciérnagas, una reserva natural ubicada en el municipio de Nanacamilpa en el estado mexicano de Tlaxcala. Solo me verá del 27 de mayo a fines de junio, quien quiera ir a verme... o cualquier noche en su imaginación. Iluminaré así el camino de quien me ama".

"Brillaré cuando yo quiera y vea que me necesiten, no cuando me exijan y desesperados recurran a mí. Mi luz no estará visible todo el tiempo, pero cuando se deje ver, será uno de esos recuerdos imborrables que te recordarán que me viste, que te vi y que estás en mis pensamientos por la eternidad. Seré una luciérnaga", destacó Rodríguez en su último mensaje en redes.

En Twitter, el tema "Gus Rodríguez", se ha mantuvo en los primeros lugares de tendencia en México desde la madrugada del sábado.

Por su parte, Charles Martinet la voz oficial de "Mario" y "Luigi", entre otros personajes de la familia Nintendo, expresó su dolor ante la pérdida de Rodríguez, con quien coincidió en varias convenciones: "Estoy lleno de lágrimas y tristeza. Duele. El mundo ha perdido a un gran hombre, y todos los jugadores y fanáticos de Gus, hemos perdido a nuestro querido amigo. Te extrañaré, Gus, y recordaré tu gracia. Adiós amigo".

Mensajes de usuarios en redes reconocieron el legado que "Gus" Rodríguez dejó gracias a su participación como escritor y guionista en varios programas de comedia al lado de Eugenio Derbez como La Familia Peluche y las cápsulas de la barra XHDRBZ, en las incluso apareció con algunos personajes.

En el ámbito de los videojuegos, seguidores de Rodríguez compartieron algunas publicaciones con las imágenes de los personajes "Mario Bros" y "Luigi", entre otras figuras icónicas, que en algún momento fueron portada de la revista Club Nintendo.

En la comedia, Javier Carranza conocido como "El Costeño", expresó: "La comedia en México está de luto, uno de los grandes escritores de comedia y extraordinario amigo y humano perdió la lucha. Descanse en paz 'Gus' Rodríguez. Gracia infinitas por coincidir".