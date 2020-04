Películas que te permiten conocer lugares como turista

El cine puede trasladarte a otro lugares, y ahora, debido al distanciamiento social, puede ser tu opción para conocer un poco de ciertas ciudades desde el papel de turista.

Te contamos sobre películas que te permitirá trasladarte a otras ciudades.

Call Me By Your Name

Esta película se desarrolla en Italia, cuenta con escenarios que te permitirá conocer de cerca sus paisajes y sitios que lo caracterizan. La historia es relatada por “Elio”, un joven de 17 años que comenzará un autodescubrimiento con la llegada de un pasante universitario, “Oliver”.

Midnight in Paris

Este film muestra distintos paisajes, museos, y lugares populares entre los artistas, como el Jardín de Monet y la Sorbonne. Gil recorre las calles de París como turista, sin embargo, se encontrará con figuras emblemáticas del arte de los años veinte, como “F. Scott Fitzgerald”, ”Zelda Fitzgerald”, “Ernest Hemingway “Pablo Picasso”.

Vicky, Cristina, Barcelona

Dos mejores amigas viajan a Barcelona en busca de pasar una vacaciones diferentes e inolvidables. Todo parece salirse de control cuando conocen a “Juan Antonio” y “María Elena”.

Viaje de Darjeeling

Tres hermanos viajan a la India en búsqueda de su madre, una mujer misionera a quien no han visto en años y que no asistió al funeral de su padre. En este tiempo también tendrán que volver a convivir entre ellos y sanar viejas heridas.

Manhattan

Esta película es una gran dedicatoria a la ciudad de Nueva York, donde puedes conocer el corazón de la ciudad míticas e icónicas escenas que se han vuelto clásicas dentro del cine. Cuenta con la participación de actrices como Diane Keaton y Meryl Streep.

Lost In Translation

Gracias a esta películas podrás conocer Tokyo desde otra perspectiva a la que normalmente se ve en los programas de televisión. Muestra la ciudad desde la perspectiva de “Charlotte”, una joven que se encuentra acompañando a su esposas en la ciudad por cuestiones laborales, sin embargo, aún estando en un lugar enorme lleno de vida ella no logra sentirse así. Al poco tiempo conocerá a “Bob Harris”, un actor que se encuentra grabando un comercial y aparenta sentirse igual que ella.

Corre, Lola, Corre

Aquí verás a su protagonista tratando de evitar que su novio sea asesinado con el tiempo encima. Te mostrará las calles de Berlín desde una perspectiva distinta, ya que si bien tiene que correr y no tiene tiene tiempo para detenerse en ningún lugar, tu si podrás apreciar los sitios por donde toma camino.