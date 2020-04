Retrata la vejez con belleza singular

Sobre su más reciente filme El diablo entre las piernas, con guion de Paz Alicia Garciadiego, el director Arturo Ripstein recalcó que nunca ha visto una historia en cine donde la vejez sea retratada en términos amorosos, de manera descarnada y con singular belleza, en cambio, sí optan por las cursilerías.

Fue en un conversatorio en línea con Roberto Fiesco, como parte de los diálogos titulados Jueves de cine en Casa Buñuel, que el director de filmes como El lugar sin límites y Profundo carmesí, expresó que las películas sobre la vejez, actualmente recaen en historias donde el hijo le consigue un novio a la abuela, donde termina por convertirse en algo romántico.

"Las historias de pasiones, de amores y de sexo, como es este el caso (de la cinta El diablo entre las piernas), están siempre protagonizadas por hermosos cuerpos y caras muy atractivas, pero básicamente, con una noción de juventud.

Nunca había visto una película en estos términos", detalló el director.

"Nunca había visto una historia descarnada, con personajes en estos términos, metidos en esa situación de una casa extraña, gótica, barroca y misteriosa, y dije: 'De esto tengo que hablar', me pareció no sólo interesante y estimulante sino hermosísimo, de una belleza singular", agregó Ripstein, quien añadió que el guion elaborado por Paz Alicia, no fue concebido para realizar una película.

Por lo anterior, el cineasta mexicano manifestó que la cinta tenía que ser pequeña, sin dejar de ser fuerte y compleja, asimismo, destacó cómo es que se lleva acabo su proceso de creación de la mano con Garciadiego, quien además de ser su esposa, lo ha acompañado en la gran parte de su trayectoria cinematográfica.

"Se discutía mucho y se discutía cuál era la que nos interesaba, cuál era una buena idea, que después era una falsa buena idea.

Es muy común creer que ya tienes lista la cosa y no funciona, en fin, hasta que se nos volvió indispensable, algún tema, algún tópico y alguna idea, es cuando comenzábamos a trabajar, así hicimos prácticamente todas las películas", compartió Ripstein.

"Es muy curioso porque Paz y yo trabajamos un montón de películas juntos, llevamos 35 años trabajando, es decir muchísimo tiempo.

Hemos hecho 14 películas juntos, o algo por el estilo, es más de lo que muchísimas carreras y muchísimos cineastas juntan en su vida", añadió el director, quien después de la pandemia por COVID-19, estrenará El diablo entre las piernas.

La cinta contó con la participación de las actrices Sylvia Pasquel, Patricia Reyes Spíndola y Greta Cervantes, además de los actores Alejandro Suárez y Daniel Gímenez Cacho.