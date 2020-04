Amplían servicio de recolección

La empresa concesionaria del servicio de Limpieza en Lerdo Trash Recolección de Residuos Sólidos S. A. de C. V., anunció la ampliación de las rutas de recolección de basura domiciliaria en las zonas rurales como Las Pirañas, Nuevo Graseros, Margarito Machado y Rojo Gómez.

La compañía señaló que una de sus principales prioridades es seguir en mejora continua, además de atender a la población manteniendo un estándar de calidad en crecimiento.

Para contribuir a la no propagación del COVID-19 y poder identificar los residuos no reciclables, la empresa concesionaria pide a la población colocar la frase "Residuos no reciclables" en una etiqueta, hoja o cinta adhesiva para que el personal pueda identificarlos y le dé el tratamiento correcto.

Para mayor seguridad y en la medida de las posibilidades de la ciudadanía, Trash Recolección pide rociar cloro o desinfectante tanto la bolsa que marquen como los residuos.

Los residuos que se deben separar como sanitarios son: guantes, chicles, batas médicas, jeringas, pañuelos desechables, cubrebocas, colillas de cigarros, toallas sanitarias, cepillos dentales y papel higiénico usado.

Cabe señalar que el pasado primero de abril, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango notificó al gobierno municipal de Lerdo una demanda de juicio de nulidad en contra de la rescisión del contrato PML-RM-SPM-LPN-01/2019 de prestación de servicios profesionales para la adquisición de servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, celebrado en noviembre del año pasado entre la empresa Trash Recolección de Residuos Sólidos S. A. de C.V . y el Ayuntamiento. Algunas de las autoridades demandadas son: el alcalde Homero Martínez Cabrera, el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López Martínez y el tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras.

Se dio a conocer que la Sala Auxiliar del Tribunal, emplazó al municipio a suspender el acto reclamado con efectos restitutorios, lo que generó que el Ayuntamiento acatara esta disposición, por lo que Trash Recolección de Residuos Sólidos continuará de manera temporal con la recolección de basura en esta ciudad.

El secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, indicó que el hecho de que el municipio cumpla con esta medida, "no quiere decir que estemos de acuerdo" pues al analizar la demanda que emite el juez de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Gabriel Trejo Rangel, la empresa no justificó su personalidad jurídica, violando los artículos 114 y 115 de la Ley de Justicia Administrativa.

El funcionario indicó que la administración municipal impugnará esta demanda con los medios de defensa que establece la ley en contra de la admisión de la demanda y de la concesión de la suspensión.

Conflicto