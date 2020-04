'Muy activos' andan agentes de Tránsito en Torreón

Como "muy activos" cataloga el presidente del Consejo de Vialidad de Torreón, Pedro García, a los agentes de Tránsito de la ciudad durante el actual periodo de resguardo sanitario y Semana Santa.

Señaló que a través de la oficina que preside se le han reportado aumentos en quejas por multas de parte de los elementos, quienes detienen a los automovilistas por situaciones como traer placas vencidas, estacionarse en lugares especiales o ir hablando por celular, situaciones de las que, advirtió, estará "muy al pendiente".

"Me da gusto que los agentes estén haciendo su trabajo, pero sí tenemos que revisar que no se pongan en lugares ocultos y luego salgan a sorprender a los conductores, que no estén cometiendo excesos y pues también hay que decirlo, que no vayan a recibir dinero de la gente".

García señaló que actualmente el organismo ciudadano vigilante de Vialidad en Torreón se encuentra sin sesionar debido a la contingencia, pero buscarán en próximos días un diálogo con el titular de la corporación, Pedro Luis Bernal, para revisar la forma en la que se trabaja actualmente.

"Tenemos por ahí contacto telefónico, con WhatsApp, vamos a tratar de revisar con el director de Tránsito los criterios que están aplicando ahorita, que sea todo lo más transparente posible, también, que se atiendan las quejas ciudadanas".