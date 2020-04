Contingencia une a actrices de Sex and The City

Tras una década desde su último encuentro en el año 2010 con el estreno de Sex and The City 2, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall, decidieron unirse de manera virtual para mostrarle su amor, apoyo y agradecimiento a los trabajadores de la salud, en especial a los que luchan en primera fila contra la pandemia del COVID-19 en Nueva York.

Esta unión ha provocado revuelo entre los fans de la serie, y es que después de la muy sonada disputa entre Cattral y Parker, esta noticia resulta aún más emocionante para sus seguidores.

Dejando sus diferencias de lado, las cuatro protagonistas y parte del elenco del drama, enviaron mensajes al personal médico de la ciudad de NY, una de las más afectadas por el coronavirus, a través del podcast Bradshaw Boys.

"Su coraje me sorprende, así como el compromiso que todos (los médicos) tienen cuando se lanzan a enfrentar algo tan aterrador. Y, sin embargo, sienten que ese es su deber, a pesar de la falta de recursos que tienen. No sé cómo agradecerles lo suficiente, estoy muy conmovida por su esfuerzo", se escucha decir a la intérprete de "Carrie Bradshaw" a Meg Daly, una enfermera de cuidados intensivos que es fanática de la serie.

Por su parte, Cynthia Nixon ("Miranda Hobbs") quiso compartir la conexión personal que tiene con el hospital donde trabaja, "sé lo increíble que es tu hospital, salvaron la vida de mi madre cuando sufrió un ataque al corazón en 2001 (…) Gracias por lo que estás haciendo, escuché que tu esposo también es médico de urgencias. Ahora son nuestros héroes. Por favor, manténganse a salvo. Y solo gracias desde el fondo de nuestros corazones".

Kristin Davis ("Charlotte") también dedicó unas palabras de cariño y agradecimiento diciendo, "Muchas gracias por lo que estás haciendo. Sabemos que es realmente difícil y significa mucho para todos nosotros que estés en la primera línea.

Gracias por ver Sex and the City, estamos felices de traerte algo de alegría". Finalmente, Kim Cattrall ("Samantha") también tuvo una breve pero significativa participación en el programa y con la misma intención, "Gracias por todo lo que hacen en el frente... de esta horrible pandemia. Sin ustedes, no podríamos seguir. Estoy tan contenta de escuchar que te ponemos una sonrisa en la cara cuando cruzas el parque y te pones en la línea del frente", agregó. "Estamos contigo. Te amamos. No podemos hacerlo sin ti".